Los signos del zodiaco más vengativos después de una ruptura

Luego de una ruptura, cada persona puede reaccionar de distintas maneras. Mientras algunos no tienen ánimos de nada y se encierran en la habitación, otros prefieren salir y convivir con amigos para tratar de pasar el rato amargo. Sin embargo, hay quienes ven su orgullo tan herido que se vengan de inmediato de su expareja. Resulta que los signos del zodiaco tienen mucho qué decirnos a cerca de estas reacciones.

De acuerdo con la astrología, algunos signos no canalizan bien las heridas emocionales cuando los terminan, por lo que suelen ser bastante vengativos. Son de los que guardan resentimiento y más allá de ser lastimados, lo que provoca su rencor es que atentaron contra su ego.

¿Quiénes son los signos más vengativos del zodiaco luego de sufrir una ruptura amorosa? Descubre a continuación de quiénes estamos hablando.

A medida que su pareja le va diciendo por qué lo está terminando alimenta su ira hasta que no puede más y explota. Escorpio no tolera que lo traicionen, y cuando lo cortan repentinamente, lo ve como una gran ofensa. Se asegurará de humillar a su ex tal cual lo hicieron con él, por eso los astrólogos dicen que sus venganzas suelen ser despiadadas.

Es el signo más orgulloso del Zodiaco y lo que más puede desatar su instinto vengativo es su ego lastimado. Para un Leo su imagen pública es de lo más importante y romper con él es una de las peores humillaciones. Si tienes planeado cortar una relación con Leo debes prepararte para sufrir serias consecuencias.

Al contrario de Escorpio, Tauro no reacciona al momento, sus venganzas son frías y calculadas. Se toma su tiempo para asegurar que su ex pague por sus errores canalizando todo su enojo y despecho hacia su maquiavélico plan. Por si fuera poco, el toro si bien puede perdonar, jamás olvidará.

Como son gobernados por la Luna, a los Cáncer les cuesta mucho controlar sus emociones. Ciertas situaciones despiertan su sed de venganza, una de ellas es una ruptura amorosa sin razón. Si sienten que los trataron injustamente, no dudará en desquitarse de las peores maneras.

