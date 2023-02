Descubren en África brote del virus de Marburgo que cauda fiebre hemorrágica casi tan letal como el ébola

Guinea Ecuatorial, en la región central de África, confirmó su primer brote de la enfermedad del virus de Marburgo, una fiebre hemorrágica casi tan letal como el ébola, en el este de Guinea Ecuatorial, donde una provincia fue puesta en cuarentena para contener la “epidemia”, anunció el ministro de Salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre el brote después de las pruebas hechas tras la muerte de al menos nueve personas dieran positivo a esta enfermedad.

La semana pasada, el gobierno anunció que se estaban investigando unos posibles casos de fiebre hemorrágica. Tres personas que tenían “síntomas leves” de la enfermedad fueron aisladas en un hospital de la zona, poco poblada y rural, fronteriza con Gabón y Camerún, indicó Mitoha Ondo’o Ayekaba en rueda de prensa.

#Marburg outbreak confirmed in #EquatorialGuinea. @WHO is deploying experts to support the national response and facilitating the shipment of diagnostics and personal protective equipment for health workers. https://t.co/1fCQIbq48x

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 13, 2023