Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de febrero de 2023

ARIES

Amistad del pasado te reencuentra en la calle o en una fiesta. No tengas miedo a enfrentarte a cambios en el área sentimental, deshazte de todas esas personas que solo te causen conflicto y no te dejen avanzar. Días en los cuales debes enfocarte e tu autoestima y no permitir que nadie te dañe o te haga sentir menos. No te compliques la existencia por errores del pasado, el amor te va a sorprender de muchas maneras, días grises de los cuales tendrás que aprender muchísimo, no dejes que nadie afecte tu entorno y te haga sentir una basura. Pon los pies en la tierra, puedes lograr lo que te propongas sin necesidad de ponerte en oferta. Posibilidades de que te gratinen la concha o que gratines en estos días. Ten cuidado con cambios de última hora en tu economía los cuales pudieran venir afectándote y después andarás tronándote los dedos por lo que pueda pasar. La vida te pondrá pruebas las cuales te harán madurar y darte cuenta el tremendo amor que vive a tu alrededor, recuerda que la vida no es una perra, uno es quien decide como quiere vivir y lo que quiere sufrir.

TAURO

Posibilidad de encamarte en estos días con persona que conoces hace poco. Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. Hay un amor del pasado que retorna y podría ponerte y dejarte muy pensativa. Vienen días muy buenos en lo que resta de este mes no te achicopales y ponle todas las ganas y los ánimos para salir a flote de cualquier situación por la que pudieras pasar. Hay momentos en los cuales no sabes que camino seguir, enfócate y no te pierdas en el rumbo que estas muy a tiempo de realizar cambios. Cuida tu integridad y no permitas que nadie más se quiera sobre pasar contigo o tu familia. Te rencuentras con ex amor, descubrirás la ajetreada que ha llevado. Es momento que le eches ganas a ese sueño que ha estado estancado, no dejes que la vida te cobre facturas que no te corresponden, deja que cada uno pague sus errores tu preocúpate por ti.

GÉMINIS

En tu salud mejorarás muchísimo, pero tienes que poner más empeño en cuidarte y llevar un estilo de vida mucho más saludable. Vienen amores muy importantes y también firma de documentos o papeles, hay trámites que vas a realizar en próximos días. Vienen días en los cuales esta semana estarás muy pensativo recodando a personas del pasado que fueron muy importantes para ti. Una noticia del área comercial va a aparecer y también comenzarás a buscar maneras de acercarte a una persona que ya era parte de tu pasado. El amor te va a sonreír de muchas maneras solo es cuestión de que creas en la capacidad de tener a una persona a tu lado de buena manera y no a la fuerza. No pierdas más tu tiempo con quien no lo merece, algunas veces te alejas demasiado de esas personas que constituyen una parte fundamental de tu vida. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías cometer un grave error al pensar que cierta persona va a arriesgar lo mismo que tú por ti. Días en los cuales deberás ser más positivo ante los obstáculos que la vida va poniendo en tu camino.

CÁNCER

Es momento de creer en ti, de confiar y de amarte con todas las fuerzas y de mostrarte a ti y al mundo quién eres, de qué estás hecho y hacia dónde vas en esta vida. Viene un viaje y quizás una persona ande hablando de ti, será un vecino o vecina. Cambio en tu carácter será un poco más fuerte y de pocos amigos. Date la oportunidad de luchas por tus sueños y metas y no dar explicaciones a las demás personas de quién eres y lo que quieres lograr en tu vida. Ten mucho cuidado con esperar más de quien sabes no te darán ni migajas Momento en el cual deberás de aprender a olvidar y dejar atrás eso que te hace daño o afecta. Quien te la hace te la paga y no sueles tener temor de Dios cuando se trata de defender lo que por derecho te corresponde. Discusión y problemas familiares aparecerán en estos días. La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas.

LEO

Vienen días de mucha reflexión en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes. Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo buenos momentos. Amate un poco más de lo normal y eso te hará a valorarte más como persona y ser humano. Vienen días en los cuales andarás muy pensativo y querrás regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores que cometiste, no pasa nada, tómalo como experiencias para quién eres ahora. Vienen posibilidades de crecimiento espiritual, te hace falta pues mucha de tu inestabilidad y falta de paz se debe a que no hay un balance en tu interior. Podrías requiere regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho está hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las fregadas ganas. Ten cuidado y temor de quienes un día están y otro no, son las peores personas y cuando menos acuerdes pueden darte una puñalada por la espalda.

VIRGO

Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. Ten cuidado con viajes inesperados que podrían darse en cualquier momento. Hay una persona que tiene interés en ti, es de piel clara, podrías conocer sus intenciones hacia ti cuando menos lo esperes. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un fregazo. Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor. Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga, que se te resbale todo lo que digan de ti al final son personas que no te mantienen. Aléjate de quien te causa estrés. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte. Aprende a decir que no y a no estar siempre disponible para las personas que no hacen nada por tu bienestar.

LIBRA

Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. Hay momentos de la vida en que quisieras un cambio total sin embargo teda miedo enfrentarlo al no saber si las cosas resultarán para tu beneficio. Momentos increíbles se aproximan, tanto golpe te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes. Deja que el pasado se vaya y no regrese más. En la medida que dejes que las cosas fluyan a su modo concretarás la felicidad, no te sientas con la obligación de estar con alguien quien se ha convertido en costumbre y rutina. Es posible que al final del día te sientas triste y pienses que ya no hay esperanza de seguir de pie, pero si das una vuelta por tu alrededor y por tus sueños sabrás que vale la pena seguir trabajando duro para consolidar tus sueños. Es momento de enfocarte en cerrar tu pasado para que este no siga afectándote y haciéndote pasar mal rato y malos momentos.

ESCORPION

A la fregada amores baratos de una hora, no tienes necesidad de eso. Cambios en tu estado de ánimo, mejorarás en lo económico y comenzarás a planear un viaje. Siempre firme en tus convicciones, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de verte bien, te preocupas mucho por tu cuerpazo criminal sin embargo estas en una época en que vas a subir un poco de peso. Debes aprender a no mendigar cariño, amor y atención por personas que no te deberían permanecer en tu vida porque solo te traerán dolores de cabeza. No esperes cambiar en un día lo que no has podido cambiar en años, debes de tener paciencia para que todo se comience a dar poco a poco y fluya a tu favor. Ten cuidado con eso pues podrías fornicar con quien no debes o quizás apenas y conoces, recuerda que tú eres muy de enamorarte en una noche. Es momento de pensar un poco más en ti, de ver por tus cosas y de comenzar a hacer planes y proyectos que se han quedado estancados.

SAGITARIO

Iniciarás una relación dentro de poco, pero durará nada debido a que los celos y los caracteres tan fuerte que poseen ambos no lograrán mantener de pie la relación, ni pex, tu disfruta lo que tenga que durar y no te compliques. Las traiciones más dolorosas llegarán de seres queridos. Vienen días de muchos cambios en los cuales debes poner atención a ciertos sucesos que sucederán y que podrían marcarte para este año. Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. Tu carácter explosivo siempre te pondrá la lengua muy floja, sueles dañar mucho con tu palabra y tu venganza a las personas. Amistad siente atracción hacia ti muy cañón. Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado. No permitas que nadie te detenga en tu paso y no te limites por nada. Tantéales el agua a los frijoles, no es momento de poner toda la carne en el asador, a veces te atontas y te quieres comer el mundo. Tu problema es dar sin condición.

CAPRICORNIO

Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa. No permitas que te quiten tu puesto, viene una pareja o persona que te hará ver tu suerte. Ten mucho cuidado con permitir que te manipulen personas de tu familia que buscarán hacerlo de muchas maneras para obtener algo de ti. No te quejes tanto y asume tu responsabilidad de tus errores, podrías sentir amor por quien en el pasado quería algo serio y estable contigo, es demasiado tarde. Un nuevo amor de tierras lejanas se aproxima. Chismes a la fregada. Endurece tu corazón que viene un golpe sobre una noticia. Siempre dominante y muy sexual. Cuida más tu parte sentimental, te has vuelto frío y culeis y eso se debe a tanta fregadera por la que has pasado. Ten cuidado con caídas, golpes o accidentes que podrían suceder en cualquier momento.

ACUARIO

Relación sentimental en camino. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos. Tu pasado siempre será tu cruz, sino estas dispuesto a superarlo, prepara tu camino para vivir en la miércoles. Deja de preocuparte por lo que ya fue. Recuerda de qué estas hecho y lo que eres en esta vida, ponte perra y ve por tus objetivos pues los verás convertirse en realidad más pronto de lo que esperas. En la medida que des recibirás. Recuerda que la mediocridad debe ser un delito, no te dejes manipular, y aprende a que se respeten tus decisiones, sino a la verch. Amistad anda con el gaznate suelto, ponla en su lugar. Siempre fingiendo ser fuerte, pero te faltan productos de gallina para que realmente eso pase, deja de quejarte de todo y toma el toro por los cuernos, la vida te pondrá en una situación bien fuerte que te hará entrar en razón y valorar lo que te rodea.

PISCIS

Una noticia que tiene que ver con los dineros te alegrará mucho el día. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces. Enfócate en ese negocio o trabajo que quieres emprender porque una vez que inicies tu ciclo de cumpleaños todo podría cambiar para tu beneficio. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, si no te quiso en el pasado, no les des una oportunidad hoy, que sienta el karma para que aprenda de sus errores. Ve por ti y piensa en ti, necesitas ser más egoísta y menos dejado. Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas con sus fregados errores. Tu necesidad de vivir siempre cómodamente y con lujos podría hacerte terminar tus días con una persona mayor y sufrir violencia psicológica. Podrías sentir muchas ganas de buscar a quien te dañó, no te rebajes, el recalentado puede hacerte daño. Deja de pensar que esa persona cambiará, aprende aceptarla como es y, sino que le vaya muy bien, no naciste pa mendigar atención de nadie.