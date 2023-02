Personalidades y equipos de fútbol reaccionaron a la revelación de Jakub Jankto sobre su sexualidad

Este lunes, por primera vez en la historia, un jugador de La Liga de España anunció públicamente que es homosexual. Se trata del jugador del Getafe cedido en el Sparta Praga, Jakub Jankto. Luego de la confesión las redes sociales se están llenando de reacciones por parte de personalidades reconocidas y equipos de fútbol.

Por medio de un video difundido en el Twitter oficial del club checo, el futbolista de 27 años dio a conocer su preferencia sexual. “Soy homosexual, y no quiero esconderme más tiempo”.

Al poco tiempo de conocerse la noticia, equipos como el Sparta Praga, Getafe o el AC Milan fueron los primeros en reaccionar y expresar su apoyo al internacional con República Checa.

“Jakub Jankto habló abiertamente sobre su orientación sexual con la directiva, el entrenador y los compañeros del club hace algún tiempo. Todo lo demás se refiere a su vida personal. No hay más comentarios. No mas preguntas. Tienes nuestro apoyo. Vive tu vida, Jacob. Nada más importa”, escribieron en respuesta al audiovisual publicado.

Jakub Jankto před časem otevřeně promluvil o své sexuální orientaci s vedením klubu, trenérem i spoluhráči.



Vše ostatní se týká jeho osobního života.



Žádné další komentáře. Žádné další otázky.



Máš naši podporu.



Žij svůj život, Jakube.



Nothing else matters.#acsparta https://t.co/VCu1yOndhu — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 13, 2023

En la misma línea aunque con un mensaje muchísimo más escueto se pronunció el Getafe, club propietario de la ficha del jugador que actualmente está cedido en el fútbol de su país. “Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jakub Jankto”. Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jakub Jankto 💙 https://t.co/7D05Mhnhko— Getafe C.F. (@GetafeCF) February 13, 2023

El primer gran club en manifestarse fue el reciente campeón de la Serie A de Italia, el AC Milan. “Nunca vivas con miedo de quien eres. Estamos a tu lado, Jankto”. Never live in fear of who you are 👊

We stand by you, Jankto ❤️

#WeRespAct https://t.co/PtANHOU2RA— AC Milan (@acmilan) February 13, 2023

Algunos periodistas deportivos como Jordi Mestre o miembros de la política española como Pablo Echenique también se manifestaron al respecto. “Hacía falta una persona muy valiente para dar este paso. Creo que Jankto demuestra ser un héroe”, escribió el comunicador. Hacía falta una persona MUY valiente para dar este paso. Creo que Jankto demuestra ser un héroe. https://t.co/lUWIqLIJeV— J. Mestre (@kj_mestre) February 13, 2023

“El futbolista del Getafe Jakub Jankto reconoce que es homosexual y que no quiere esconderse más. Es el primero de La Liga en hacerlo cuando es evidente que hay decenas de jugadores que lo son. Lo cual habla de mucha valentía por su parte y de mucha homofobia en el fútbol”, apuntó Echenique. El futbolista del Getafe Jakub Jankto reconoce que es homosexual y que no quiere esconderse más. 👏👏🏳️‍🌈



Es el primero de La Liga en hacerlo cuando es evidente que hay decenas de jugadores que lo son. Lo cual habla de mucha valentía por su parte y de mucha homofobia en el fútbol. pic.twitter.com/BAfvjbEieH— Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 13, 2023 El futbolista del Getafe Jakub Jankto, primero en La Liga española en declarar abiertamente su homosexualidad



Que sea el primero en pleno 2023 indica hasta qué punto queda camino por recorrer en el fútbol



Gracias Jakub por la visibilidad, por ser referente y por abrir camino 💙 https://t.co/gX0Gd9tGGe— Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) February 13, 2023 El futbolista checo Jakub Jankto acaba de visibilizarse públicamente como homosexual ✊🏼🏳️‍🌈



⚽️Es internacional con su país, jugó en el Getafe y actualmente juega en el Sparta de Praga



👏🏼¡Enhorabuena, valiente! Tu paso ayudará a muchas personas, tanto dentro como fuera del deporte pic.twitter.com/6pNGZFIAv1— Víctor Gutiérrez (@victorg91) February 13, 2023

Te puede interesar:

·Jugador en Colombia es golpeado por un hincha del equipo rival que ingresó al terreno en pleno juego

·Funan a Gerard Piqué por dejar a sus hijos bajo la lluvia en casa de Shakira e irse con la cajuela abierta

·Ivana Knoll, la novia del Mundial de Qatar 2022 revelo por qué no incursiona en OnlyFans

**