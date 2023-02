Ivana Knoll, la novia del Mundial de Qatar 2022 revelo por qué no incursiona en OnlyFans

Ivana Knoll fue bautizada por muchos como la “novia del Mundial de Qatar 2022” por sus sexys atuendos en medio de las restricciones de vestimenta de la nación árabe. Convertida en toda una ‘sex symbol’ de las redes sociales, la miss croata reveló el motivo por el que no incursiona en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans a pesar de recibir varias ofertas.

En una entrevista con Michael Babcock y Lucas Widman, en un podcast de TMZ, Knoll confesó que tras su boom en Qatar, ha recibido muchas peticiones para que se abra una cuenta oficial en la página de contenido para adultos conocida como OnlyFans.

“He recibido alrededor de 10 llamadas al día y 20 correos electrónicos de agencias que intentaban ponerme en OnlyFans”, reveló.

“La mayoría de las veces no tomo todo lo que me ofrecen, porque me gusta trabajar con marcas que me gustan, y no hay muchas, porque me gusta presentar lo que realmente me gusta, y no solo por lo que me pagan”, añadió.

También matizó que a pesar de haber declinado estos ofrecimientos, no critica a quienes sí se dedican a la creación de contenido en esta plataforma. “No condeno, pero no soy ese tipo de persona. No es para mí. Traté de explicar que no siempre se trata de dinero, me importa la reputación”.

Semanas atrás, en otra entrevista para Barstool Sports, la reconocida figura pública develó qué varios jugadores profesionales le escribieron en pleno Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no quiso dar nombres. “Recuerdo que algunos jugadores enviaron mensajes preguntando cómo estaba, bla, bla, bla”.

Ivana Knoll se dedica al modelaje y es conocida por haber ganado el certamen Miss Croacia hace unos años. Sin embargo, su popularidad fue en ascenso durante la Copa del Mundo por sus ajustados vestuarios. Prueba de ello es su cuenta de Instagram, la cual gozaba de 700,000 seguidores antes de la máxima cita balompédica y tras el certamen, ahora posee 3.5 millones de usuarios.

