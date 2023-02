El desempleo les abre nuevas oportunidades 

Foto: Direct Action Everywhere / Cortesía

La señora Cristina Oviedo pasó del desempleo a la capacitación y en seguida a una promesa de trabajo en solo seis semanas, gracias a un programa que lanzaron agencias de gobierno, la supervisora Janice Hahn y dirigentes sindicales.

La mujer, una inmigrante hondureña madre de dos adolescentes, platicó a La Opinión que durante dos años trabajó a gusto en la planta empacadora de carne de puerto de la empresa Farmer John, pero luego las circunstancias se volvieron apremiantes hasta que más de 2,000 trabajadores quedaron sin empleo.

“Para el tercer año que trabajé ahí, yo estaba en un horario de 6 de la mañana a 2:30 de la tarde, y la planta cerro completamente el siguiente horario, de las 3 de la tarde a las 11 de la noche, así que los del primer turno teníamos que hacer el doble trabajo”, dijo doña Cristina.

Sin embargo, la empresa tuvo que cerrar, después de 90 años en operaciones, y miles de empleados quedaron sin trabajo.

La señora dijo que el sindicato “se puso las pilas”, implementó un programa de respuesta rápida, con capacitación intensiva según gustos y aptitudes de los trabajadores.

Doña Cristina se capacitó para cocinera, le dieron cursos, aprendió recetas, secretos para nutrir y dar sabor. El miércoles cuando platicó con La Opinión estaba contenta porque el mismo programa de ayuda rápida coloca a los trabajadores capacitados, y ahora tanto ella como su hiija mayor, de 19 años, van a trabajar en la cocina de la Universidad del Sur de California (UCS).

La presidenta del consejo de supervisores del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, presentó en conferencia el trabajo conjunto que agencias de gobierno y sindicato han hecho para ayudar a los trabajadores de la planta cerrada.

La supervisora dijo que con los desempleados de Farmer John desarrollaron un trabajo en el que incluso “antes de que los empleados comenzaran a hablar con empleadores, nos aseguramos de que tuvieran todo lo que necesitaban para mantener a sus familias”.

“Eso significa conectarlos con CalFresh” para que tuvieran alimentos frescos saludables, “servicios de salud a través de Cover California, los encaminamos por los trámites para (solicitar ayuda de) desempleo, e incluso los conectamos con asistencia para vivienda, si lo necesitaba”, dijo la supervisora.

Luego de recibir esa ayuda combinada, extrabajadores de la empacadora recibieron cursos de capacitación laboral gratuitos de parte de la Academia de Entrenamiento para Hospitalidad.

Los cursos varían según los intereses de los trabajadores, desde instrucciones para recepcionistas, que toman unas seis horas, a cocineros profesionales en ocho semanas. Al final de los cursos, los trabajadores toman puestos con buenos salarios que les consigue el sindicato Unión Internacional de Trabajadores de Comercios y Alimentos, UFCW, Local 770.

La supervisora Hahn destacó que el resultado de la iniciativa de asistencia rápida es que muchos de los trabajadores que fueron empleados durante bastantes años en la empacadora, ahora pueden aspirar a buenos empleos.

Ponen el ejemplo

El asambleísta estatal Miguel Santiago explicó por su parte que la importancia de la ayuda a los trabajares de la planta es que sienta un ejemplo de lo que pueden hacer al reunir esfuerzos el estado, el condado y el sindicato.

Santiago dijo que “ustedes ven que otras empresas cierran, pero aquí ven este logro. Dos mil personas de nuestra área pierden su trabajo, son dos mil familias que no podrán pagar hipotecas de propiedades, dos mil familias que no podrán pagar renta, dos mil familias que no podrán comprar alimentos cuando la inflación está ta elevada”.

Pero además los trabajadores de la planta, dijo el legislador, a diferencia de otros, no pueden ir a trabajar desde su casa, perdieron compañeros durante la pandemia, “y por eso es que esto es tan importante, porque tenemos dos mil trabajadores reentrenados, dos mil familias que no sucumbieron, y con tantas familias miles de niños de nuestra comunidad”.

Por su parte, Kathy Finn, la presidenta del UFCW 770, dijo que esa unión representa a unos 29 mil trabajadores de empacadoras de carne y alimentos en tiendas de menudeo y en la industria de la salud.

Finn explicó que el cierre de la planta en Vernon fue sorpresiva después de dos años consecutivos de experimentar pérdidas, desde el inicio de la pandemia.

El cierre impactó a unos 2,500 empleados, incluidos alrededor de 1,500 del Local 770.

Los trabajadores presentaron dos necesidades, continuar sus trabajos durante el proceso de cierre y encauzarse en una transición a otros empleos bien remunerados.

Dijo que el plan de rescate ayudó en ambas áreas para garantizar con éxito el futuro de por lo menos dos mil familias.