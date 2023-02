Peligroso accidente de camión cisterna que transportaba ácido nítrico cierra carretera de Arizona

Un vehículo comercial que transportaba ácido nítrico, un líquido corrosivo, tóxico, que puede ocasionar severas quemaduras y es extremadamente peligroso, sufrió un vuelco y un derrame químico en una carretera de Arizona, lo que provocó que las autoridades evacuaran el área inmediata, incluido el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Arizona.

Los funcionarios también ordenaron a los residentes dentro de una milla del incidente que se refugiaran en el lugar, una medida aún vigente el miércoles por la mañana, mientras continúan las labores de limpieza de la peligrosa sustancia.

El camión tractor que transportaba un remolque de caja conteniendo la forma líquida altamente corrosiva del ácido nítrico, volcó el martes por la noche en la carretera interestatal 10 en Tucson, la tercera ciudad más grande del estado. El conductor del camión murió, dijo el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, pero se dieron a conocer pocos detalles más.

El ácido nítrico es un líquido incoloro, tiene humos amarillos o rojos y un olor acre y no solo intensifica los incendios, sino que puede causar quemaduras graves en la piel y daños en los ojos y es fatal si se inhala, según los CDC.

Las personas dentro de un radio de media milla del incidente fueron evacuadas y aquellas dentro de una milla del incidente fueron dirigidas a refugiarse en el lugar, mientras respondían los Departamentos de Respuesta a Materiales Peligrosos, Bomberos y Policía de Tucson y otras agencias locales de aplicación de la ley a la emergencia.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona mantiene una orden de refugio en un perímetro de una milla alrededor del peligroso derrame de ácido nítrico líquido en la Interestatal 10 en Tucson.



For more information and updates, visit https://t.co/hfxNiStIuI.https://t.co/4D31hdQXOo— Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) February 15, 2023

Las órdenes de evacuación se levantaron el martes por la noche, se ampliaron a un radio de tres millas el miércoles por la mañana y luego se redujeron, dijeron las autoridades.

“Mientras las cuadrillas intentaban retirar la carga del vehículo comercial, se produjo una inyección de gas”, dijo el DPS en un comunicado de prensa.