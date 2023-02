Adamari López cuenta cuál es el amor que “lo cura todo”

La presentadora de ‘Hoy Día’ Adamari López mediante uno de los acostumbrados y graciosos reel que comparte en Instagram, mostró cuál es el amor que “lo cura todo”.

Adamari sentada en una silla interpretó un audio que decía: “Me costó bastante, pero finalmente entendí que cuando dicen que cuando el amor lo cura todo, se refiere al propio”.

La publicación en su feed de Instagram cuenta con más de 36 mil ‘me gusta’ y casi quinientos comentarios.

Muchos de sus seguidores le enviaron mensajes positivos a Adamari sobre la publicación.

“Linda Adamari, una mujer con mucho amor propio, no se deja jod… de nadie, excelente! Se tiene que amar uno primero. Cada día más bella, estás divina”; “Exactamente y es que no puedes amar a otra persona si no te amas a ti misma“, dijeron algunos seguidores.

Como es común, otros internautas la han criticado por presuntamente lanzar indirectas a su expareja, el coreógrafo Toni Costa.

“Ella puede decir cualquier cosa claro que se puede vivir sin un hombre. Pero los hijos se van y la soledad es grande. A veces hasta para pelear sirve el hombre. La soledad no es buena cuando estás en bajada. ¡Los años no perdonan!”; “Está dolida porque TONY Y EVELYN están de Luna miel, ADAMARY hizo hasta lo Imposible para que sacaran a Rachel Diaz y El KARMA la jod*** hasta Sin MARIDO se quedó”, se logra leer en algunos de los comentarios.

Adamari tuvo San Valentín muy especial este 2023. La presentadora fue sorprendida por su hija, quien le pidió ayuda a la producción de ‘Hoy Día’ para organizarle un momento muy especial en el Día del Amor.

La también actriz agradeció a Alaïa por haberse tomado el tiempo para prepararle un regalo tan especial y le manifestó su amor de madre.

“Te amo muchísimo y te agradezco que me hayas hecho esto tan especial y que tú seas mi Valentine el día de hoy”, dijo a su pequeña, fruto de la relación que tuvo con Toni Costa.

Daniel Arenas, compañero trabajo de Adamari, le comentó en el programa que se notaba la crianza afectiva y llena de respeto que tenía la pequeña. A esto, la presentadora respondió que se trata de un trabajo de crianza que están realizando ella y Toni Costa y que Alaïa está siendo llevada “por el mejor camino que conocemos”.