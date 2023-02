Julio César Chavez Jr. celebra su cumpleaños 37 en compañía de familiares y seres queridos: su padre promete buenas noticias

Julio César Chávez Jr. se ha ido recuperando poco a poco de sus problemas de adicción y este jueves celebró su cumpleaños número 37 en compañía de su familia y amigos más cercanos. Ante esta realidad, su padre el “César Mayor”, se mostró contento en la celebración de su hijo y prometió buenas noticias en un futuro cercano.

“Festejando el cumpleaños de mi hijo Julio. Pronto habrá buenas noticias“, escribió la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, padre del Junior. El mensaje rápidamente se hizo viral a través de las redes sociales y generó un gran interés en la fanaticada del boxeo y los seguidores de la legendaria familia del pugilismo mexicano.

Posible regreso del Junior a los cuadriláteros

El mensaje del mítico Julio César Chávez se espera que sea en relación a una vuelta al cuadrilátero del Junior, bien sea en un evento que los reuna en una cartelera a ambos o quien sabe si se podrá dar el reto que le hizo al Canelo Álvarez, algo que suena un poco más complicado por las distintas realidades entre ambos pugilistas.

Hace pocos días, Julio César Chávez Jr. aseguró que seguía siendo una amenaza para Canelo, esto a pesar de aceptar que actualmente no tiene nada en el boxeo, pero que goza de la simpatía de la gente, algo que para el hijo de la leyenda no tiene Álvarez.

Celebración del cumpleaños 37 de Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr., ya parece estar muy recuperado luego de estar internado en una clínica para superar las adiccciones a las drogas y así lo demostró en la celebración de su cumpleaños número 37, en la que estuvo al lado de sus familiares y seres queridos con una cara de alegría que recuerdan a aquel Julio César cuando empezó en el mundo del boxeo. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Jr (@jcchavezjr)

De igual forma subió un video en su cuenta Instagram en el que aparece en primera fila junto a su esposa mientras todos le cantan cumpleaños, celebrando la vida del ex pugilista que estaría próximo a subirse nuevamente en un ring. El video tenía más de 14 mil likes y a todas las publicaciones de su cumple reaccionaron personajes importantes como Poncho De Nigris, el Chino Maidana, Charly Flores, entre otros.

También te puede interesar

. Julio César Chávez estaría devastado tras la eliminación de su hija de La Casa de los Famosos

. Julio César Chávez asegura que su hijo está rehabilitado y listo para volver al boxeo: “Le cayó un rayito de luz y está limpio”

. Óscar de la Hoya ofrece asientos en primera fila para cartelera de boxeo a quien adivine la talla de sostén de su pareja Holly Sonders