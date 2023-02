“Llévate mi vida, mis piernas, todo lo que quieras”: el desgarrador relato de Ulises Dávila luego de perder a su esposa 

En mayo de 2022 se conoció la trágica noticia de la muerte de Lily Pacheco, esposa del ex jugador de Chivas de Guadalajara, Ulises Dávila. El futbolista mexicano estuvo muy afectado por su pérdida. A través de las redes sociales Dávila manifestó su dolor, pero en un documental se habría armado de valor para hablar del tema.

El documental lleva por nombre “All Access”. Ulises Davila es el protagonista de dicho material y en él hablaría de sus días de tristeza tras el fallecimiento de su esposa y madre de su hijo Ulises Jr. “Haz todo (Dios), por favor, por arreglar mi problema. Llévate mi vida, mis piernas, todo lo que quieras”, dice el futbolista en el video.

El club Macarthur FC de la A-League​ de Australia fue el primero en avisar sobre la trágica pérdida de su jugador. A raíz de la presentación de este material audiovisual, Ulises escribió algunas palabras en twitter sobre las muerte de su esposa que está próxima a cumplir un año de fallecida. We are saddened to hear Ulises Dávila's wife, Lily has tragically passed away overnight.



The club would like to express its heartfelt condolences to Uli, Uli Jnr and the extended family during this difficult time. ❤️ pic.twitter.com/I9uwYvaiOp— Macarthur FC (@mfcbulls) May 30, 2022

“No fue nada fácil hacer esto, se me rompe el corazón una y otra vez, pero por el amor, el honor y el respeto que le tengo a mi hermosa Lily, merece que se muestre lo que fuimos, la hermosa familia que creamos, lo mucho que nos amamos y disfrutamos la vida, lo mucho que sufrimos y luchamos juntos… Y que al final Dios y la vida eligió lo que es mejor para nosotros. Solo nos queda amarte y recordarte tan feliz como siempre mi amor. Gracias por todo, daré lo mejor de mi siempre. Amarte fue placer“, escribió Ulises en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by ulidavila (@ulidavila)

¿Cómo murió Lily Pacheco?

Luego de casi un año, no hay un reporte oficial que detalle los motivos del fallecimiento de Lily Pacheco. Según el portal landscapeinsight.com, la pareja de Ulises Davila sufría una enfermedad que la afectaba internamente. A pesar de que habría recibido tratamiento en Australia, el cuerpo de Lily no habría respondido positivamente a ellos. View this post on Instagram A post shared by ulidavila (@ulidavila)

