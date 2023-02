Latino transforma los materiales de segunda mano en originales bolsas

A Jovani González siempre le gustó hacer bolsas con materiales que la gente desecha, pero cuando las comenzó a mostrar en sus redes sociales, lo que era su pasatiempo favorito se convirtió en todo un negocio, cuya marca ha bautizado como La Segunda, cuyo lema es dar a las cosas de segunda mano un nuevo propósito.

“Mis bolsas son hechas de cobijas, fundas de almohadas, cortinas, vestidos, pantalones, camisas, bordados y todo lo que encuentro en las tiendas de segunda, en las yardas, en los mercados o lo que mi mamá me da porque ya no usa”, dice Jovani, quien nació y creció en la comunidad agrícola de Salinas al norte de California.

Es hijo de padres de Michoacán, México. Su madre aún trabaja en el campo, y su padre se dedica al landscaping (diseño de jardines).

Jovani estudió marketing en la Universidad Estatal de San Francisco; y costura cuando estaba en la secundaria.

También recuerda que fue en la secundaria cuando estuvo en un Club de Diseño de Modas que sus compañeros y él hicieron un desafío que los llevó visitar las tiendas de segunda.

“Ahí nació mi interés por esos materiales, y yo mismo me empecé a comprar ropa para mi en esas tiendas”.

A Los Ángeles llegó hace casi dos años años. “Siempre quise vivir en Los Ángeles porque hay muchas cosas que hacer; y le propuse a un amigo venirnos para acá; y ahora compartimos un departamento en la ciudad de Glendale”.

Jovani cuenta que cuando comenzó a subir a las redes sociales, las imágenes de las bolsas que diseña, la gente se entusiasmaba y le preguntaba si las vendía.

“Les respondía que era un pasatiempo, y me insistían diciéndome que por qué no las vendía. Así que un día me di la oportunidad, y me apunté para venderlas en el mercado al aire libre de Los Feliz. Me llevé como 30 bolsas y se me vendieron 8”.

Fueron las reacciones de la gente que se acercaba a su puesto y le comentaban que las bolsas eran muy bonitas y originales, que se motivó mucho.

“Dije esto va a ser algo serio como negocio y abrí mi cuenta de Instagram exclusivamente para mi compañía”.

En abril de 2022 dejó su trabajo en una tienda para dedicarse de tiempo completo a su naciente empresa.

“Si quería que me fuera bien, tenía que dedicarle todo mi esfuerzo”.

Después de vender en varios mercados del área de Los Ángeles, descubrió que era mejor opción enfocar su atención a las ventas en línea.

Pero cuando realmente su negocio despuntó fue cuando comenzó a difundir videos de cómo hacía sus bolsas a través de Tik Tok.

“La gente me mandaba mensajes preguntando dónde comprarlas. Así que hice una página oficial para vender mis bolsas”.

Dice que la respuesta ha sido muy buena.

“Las bolsas que más demanda tienen son las hechas a base de cobijas. Les encantan porque como latinos nos traen muchos recuerdos de nuestra infancia y nuestras familias”.

La mayoría de sus clientes – dice – son mujeres latinas, pero hay de todo.

Los precios de sus bolsas varían de $50 a $70.

“El valor depende de lo que me costó el material, y de lo que dure para hacer la bolsa porque ocupan tiempo; y yo hago todo a mano”.

Jovani confiesa que está contento del éxito alcanzado por su negocio de bolsas La Segunda.

“Cuando voy a buscar los materiales y encuentro algo que me gusta, digo, de esto puede salir una bolsa bonita”.

Y afirma que siempre le ha fascinado emplear materiales de segunda, primero – dice – porque son baratos; y segundo, porque al darle un nuevo uso a un producto ya usado, ayuda al medio ambiente. “Estamos salvando al planeta”, considera.

El creativo emprendedor de tan solo 28 años, dice que le gustaría hacer crecer su negocio La Segunda al agregar más variedad con otros productos como almohadas, cojines y demás accesorios hechos a base de materiales de segunda.

Puedes solicitar las bolsas de Jovani González a través de sus redes sociales. En Instagram: @lasegundabrand y en TikTok: @lasegundabrand

Su sitio web es: lasegundabrand.bigcartel.com