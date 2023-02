Paquita la del Barrio desmiente problemas graves de salud: “Dios me ha dado permiso”

Paquita la del Barrio canceló algunos de sus shows debido a que ha sufrido varios problemas de salud, algunos de ellos a causa del nervio ciático. A partir de entonces, se rumoró que estaba grave, pero ella misma ya lo desmintió.

Fue hace unos días cuando la intérprete de ‘Rata de dos patas’ alarmó a sus seguidores luego de no presentarse en un concierto con Banda El Recodo por problemas de salud, incluso, el pasado sábado 11 de febrero en la Ciudad de México tuvo que ser sustituida de última hora por Ana Bárbara.

Ante esa situación, su mánager informó que la cantante se había quedado dormida luego de recibir un tratamiento para calmar un fuerte dolor, mismo que había sido provocado por el nervio ciático.

Lo anterior detonó rumores de que Paquita la del Barrio estaba muy grave, asunto que la intérprete ya aclaró a través de un comunicado, donde además mandó un mensaje a sus seguidores y agradeció su preocupación por ella.

Paquita la del Barrio se “escapó del cielo o del infierno”

Actualmente, Paquita la del Barrio ya se encuentra recuperada y mandó un mensaje de voz a sus seguidores, a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, donde dejó claro que se encuentra mucho mejor, pues “se escapó del cielo o del infierno”.

“Amigos soy Paquita la del Barrio, me da mucho gusto saludarles. Les agradezco muchísimo a esa gente que ha estado al pendiente de mí”, comentó la intérprete mexicana a sus seguidores de la citada red social.

“Pero ya me escapé, no sé si del cielo o del infierno, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo. Dios los bendiga hasta pronto”. Paquita la del Barrio

Por su parte, Ana Bárbara, quien sustituyó a Paquita la del Barrio en el concierto con Banda El Recodo, habló durante una conferencia de prensa acerca del estado de salud de la intérprete de ‘Tres Veces Te Engañé’.

“Hablé con ella, fue mágico, le dije, hablas perfecto, se te oye muy bien, está en su casa, en nombre de Paquita les digo que está muy bien y ese es uno de los motivos de esta alegría que tengo”, reveló La Reina Grupera. View this post on Instagram A post shared by Paquita La del Barrio (@paquitaoficialb)

