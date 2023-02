Bárbara Bermudo y esta lista de famosas se han retirado sus implantes mamarios

Cada vez más artistas famosas que se han colocado implantes mamarios deciden retirarlos de sus senos porque experimentan diversas enfermedades o desean prevenir los daños toxicológicos que pueden ocasionar estos materiales en el cuerpo humano.

Recientemente la periodista puertorriqueña Bárbara Bermudo se realizó una cirugía para explantar sus prótesis mamarias. Lo contó en un video en el que lloraba sin consuelo describiendo la “tortura” que su cuerpo estaba experimentando desde hace unos cuatro años.

Señalando que “La enfermedad de los implantes mamarios es real” Bárbara confesó que de los 150 síntomas que existen del síndrome ella estaba experimentando aproximadamente 70.

“Yo soy una de las miles de mujeres que luchó por años buscando la raíz de mis síntomas, sin encontrar respuestas. Hoy la he encontrado #soylibre y me comprometo a ayudar a la mayor cantidad de mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. Confía en Dios, como lo hizo conmigo también lo hará contigo, porque es un salto de fe”, escribió en su publicación que realizó para contar su historia.

Bárbara tenía años buscando respuesta a una serie de síntomas en su cuerpo, pero fue un video de su colega Giselle Blondet lo que la alertó porque se identificó con los síntomas.

Giselle Blondet

La presentadora de ‘La Mesa Caliente’ se realizó la explantación de implantes mamarios en enero 2022, luego de haber tenido síntomas como cansancio extremo, dolores frecuentes de cabeza, dolor en las articulaciones, entre otros.

“Tengo unos que son texturizados, y que están muy relacionados con lo que se conoce como la enfermedad de los implantes… Tengo mucho dolor de cabeza constantemente, cansancio, fatiga, ya he visto muchos casos donde enfermedades como la mía, que es artritis reumatoidea, se relacionan con la enfermedad de los implantes mamarios“, explicó Blondet en ese momento.

Recientemente Giselle aseguró que tomar la decisión de explantar mueve muchas emociones en las mujeres, pero aseguró que ella se siente muy bien por haberlo hecho.

“No solo la parte de la salud, es difícil para nosotras las mujeres en pensar que no vamos a tener nuestros senos, porque siempre hemos pensado en ellos, para nosotros esto significa sensualidad, femineidad, porque remover nuestros senos es algo emocionalmente muy difícil. Pensamos en nuestra pareja y es un proceso que requiere que uno esté preparado para ello”, dijo Blondet en el programa que conduce.

Michelle Renaud

La actriz mexicana Michelle Renaud decidió retirarse los implantes mamarios en 2020 porque su salud estaba comprometida, según dijo hace unos días “casi me cuesta la vida”. Ella vio un video de una amiga hablando de Breast Implant Illness o enfermedad del implante mamario y se identificó.

En ese entonces dijo al programa ‘Hoy’ que decidió operarse porque tiene un hijo y quería prevenir cualquier complicación mayor en unos años. Para su sorpresa, en el quirófano se dieron cuenta que “tenía silicón regado”.

“Me puse implantes por insegura (creencias impuestas por la sociedad). Me los tuve que quitar por salud. Y el regalo fue un shot de seguridad y se fueron muchos síntomas como cansancio extremo, moretones, acné y manchas blancas, mareo con luz blanca, retención de líquidos, baja autoestima, depresión”, comentó hace unos días en Instagram donde publicó dos fotos comparativas de cuando tenía implantes y ahora.

Alejandra Espinoza

La primera ganadora de Nuestra Belleza Latina se retiró sus implantes mamarios en 2021 tras sufrir una parálisis facial.

Ella se había realizado una reducción de senos naturales con colocación de implantes en 2010, desde entonces se los cambiaba cada cierto tiempo, pero en 2020 cuando lo hizo se comenzó a sentir mal de su seno derecho.

“Sentía que algo estaba mal, que algo estaba raro. Fueron pasando los meses y yo seguía con dolor. Mi seno derecho se comenzó a poner muy duro entonces me empecé a asustar”, explicó en aquel momento.

Sara Maldonado

En julio de 2021, la actriz Sara Maldonado anunció que se retiraría los implantes de seno que se había colocado hace más de 20 años.

“Decidí hacer esto público porque me considero una persona transparente y a veces las redes sociales nos engañan con tantos filtros… yo quiero ser transparente y mi cuerpo va a cambiar. Hace 20 años me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes y he decidido quitármelos”, compartió la actriz a través de sus rede sociales. View this post on Instagram A post shared by Maldonado Sara (@saramaldonado)

Madonna

La ‘reina del pop’ Madonna anunció en noviembre de 2020 que se retiró sus implantes mamarios para dejar ir lo que no necesitaba.

“Llama a tus ángeles, invita a tu musa eterna. Deja ir lo que no necesitas y ten certeza de que ya eres perfecto”, escribió en el anuncio.

¿Qué es la enfermedad de los implantes mamarios?

La Breast Implant Illness (BII) o enfermedad del implante mamario fue reconocida en 2019 por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aceptó una patología.

La BII se produce por una reacción inflamatoria crónica causada porque el mecanismo de defensa del cuerpo humano lucha el cuerpo extraño (los implantes). En algunos casos se puede desarrollar enfermedades autoinmunes.

Según la Clínica de Cleveland, la enfermedad de los implantes mamarios puede desencadenar una serie de síntomas, pero todavía no existe un diagnóstico oficial.

