El príncipe William y Kate Middleton ovacionan a Guillermo del Toro tras ganar el BAFTA con ‘Pinocho’

El director mexicano de cine Guillermo del Toro brilló en los premios de la Academia de las Artes en el Reino Unido (BAFTA) con su película ‘Pinocho’. En el evento consiguió ganar el premio a la ‘Mejor Película Animada’ y la ovación de los asistentes, entre ellos los príncipes de Gales, William y Kate Middleton.

Guillermo y sus codirectores estaban nominados a tres categorías, pero solo ganaron una, la de ‘Mejor Película Animada’. Al ser nombrada ‘Pinocho’ como ganadora, el mexicano agradeció por este nuevo reconocimiento al musical que fue estrenado el pasado 24 de noviembre en la plataforma de streaming Netflix.

“Quiero agradecer especialmente a Netflix por haber pensado, unos años atrás, que el musical de Pinocho, sobre la vida y la muerte en donde todos mueren al final durante el ascenso de Mussolini, fuera buena idea”, fueron las primeras palabras de su discurso.

Uno de los momentos más álgidos fue cuando el heredo al trono de Gran Bretaña y su esposa se mostraron atentos a las palabras de Guillermo del Toro y lo aplaudieron fuertemente cuando aseguró que la animación no solamente debería ser un género para niños.

“Quiero agradecer a la Academia Británica no sólo por este honor, sino por permitir que nuestra película animada participe en categorías en las que normalmente no están permitidas. Creo que la animación no es un género para niños, es un medio para el arte, es un medio para el cine y que creo que es algo que definitivamente debería mantenerse en la conversación”.

Guillermo del Toro