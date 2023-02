Alejandro Fernández habló de la fuerte agonía que vivió su padre Vicente Fernández antes de morir

Alejandro Fernández continúa triunfando en la música y esta noche dará una muestra de ello, al reencontrarse con su público chileno durante su cuarta participación en el Festival Viña del Mar, donde la prensa le cuestionó respecto a los últimos momentos que pasó junto a su progenitor Vicente Fernández.

“El hecho de que haya descansado nos dio mucha paz, porque la estaba pasando muy mal y duró mucho tiempo, duró como dos meses, entonces fue una agonía fuerte, dolorosa para nosotros…”, contó “El Potrillo” en conferencia de prensa, previa a su actuación.

“Y sí hubo un momento en el que estaba en el hospital en donde nos reconoció a todos, hablamos bien, perfectamente, o sea, él no podía hablar, pero hablábamos perfectamente con él y nos contestaba, fue maravilloso porque estábamos toda la familia y pudimos hablar con él”, añadió el hijo de “Chente”.

En relación al tema, el intérprete de “Como quien pierde una estrella” confesó que ha sido muy difícil sobrellevar la muerte de su papá, a pesar del paso del tiempo.

“Al principio se extraña un poco, con el tiempo se extraña más y es difícil, o sea, cuando veía a mi padre lo veía con muchísimo cariño, nos veíamos con muchísimo amor, y bueno, se extraña mucho”, se sinceró Alejandro Fernández.

“Evidentemente pues se siente triste, no va a ser nunca lo mismo después de la partida de mi papá […] Hemos tratado de llevarla bien, que se la pase bien”, agregó.

Alejandro Fernández asegura que “hay gente que no lo quiere”

Como era de esperarse, los medios de comunicación chilenos no dejaron pasar la oportunidad de cuestionarle a Alejandro Fernández, sobre la reciente ocasión en la que presuntamente salió con copas de más al escenario.

“La verdad es que todo se empezó a salir de contexto, evidentemente la gente que está subiendo eso es gente que no me quiere, o que me quiere ver mal, usaron los únicos momentos en los que me veía muy mal, como que me agarré el pelo y me despeiné…”, relató el cantante mexicano.

“Más bien me agarró la emoción de que Alex estuviera cantando, me recordó a mi padre, todo, y empecé a llorar, abracé a mi hijo y me agarré llorando por todos los recuerdos”, explicó “El Potrillo”.

