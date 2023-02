Alejandro Fernández se sorprendió cuando sus cinco hijos le dijeron que querían ser cantantes

No cabe duda que casi todos los miembros de la dinastía Fernández heredaron el talento de Vicente Fernández, y quieren seguir los pasos del legendario cantante ranchero. Pese a esto, Alejandro Fernández sí se sorprendió cuando sus cinco hijos le confesaron que querían dedicarse profesionalmente a la música.

Mientras Camila y Alex ya cuentan con algunos éxitos en sus carreras como intérpretes, América, Emiliano y Valentina, apenas se preparan para poder vivir de lo que más les apasiona en la vida y lo traen en las venas.

En una entrevista con el programa mexicano “Ventaneando”, “El Potrillo” confesó que no estaba del todo de acuerdo con la decisión de sus hijos, pero aún así les brindará todo su apoyo y dará consejos ante el difícil camino que emprenderán.

“Pues me resultaron que los otros tres (América, Emiliano y Valentina) también querían ser cantantes y dije: ‘No, esto ya va a ser ridículo’. Pero pues qué puedes hacer, no puedes hacer nada si los cinco cantan y cantan muy bien…”, contó el hijo de “Chente”.

“Entonces les dije: ‘Ustedes van a ser los que van a sentir el peso. Mi apoyo lo van a tener siempre’”, agregó Alejandro Fernández al respecto.

El intérprete de “Como quien pierde una estrella” contó que quería que sus hijos estuvieran bien preparados para poder comenzar con el pie derecho su incursión en el mundo de espectáculo, así que cuentan con estudios profesionales en ella.

“Pero sí, definitivamente, los tres estudiaron música; América ya estudió, estudió en Boston, en Berklee. Emiliano y Valentina están estudiando también música en Los Ángeles, así es que lo traen en la sangre…”, explicó.

Alejandro Fernández sugiere a sus hijos que “tengan un plan b”

Pese al apoyo que Alejandro Fernández les brinda, el cantante aconsejó a sus hijos que tuvieran una segunda opción como profesión en sus vidas, por si su carrera como cantantes no diera frutos en el futuro.

“Sí, la verdad sí [me sorprendió] porque los cinco se quisieron dedicar a esto sí me sorprendió. Pero siempre les he dicho que tengan un plan b, porque pues uno nunca sabe y que estén preparados para lo que pueda pasar…”, reveló.

Por el momento, “El Potrillo” ha respaldado la carrera musical de Alex Fernández, con quien ha compartido el escenario en recientes ocasiones, y a quien suele darle tips para perfeccionar su desenvolvimiento en el escenario y como cantante.

