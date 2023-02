Grupo de inmigrantes amenaza con demandar a la administración Biden por cambio en política de asilo

Un grupo de defensa de inmigrantes ha amenazado con demandar a la administración Biden por sus planes anticipados de cambiar la política de asilo de Estados Unidos y que se espera sea anunciada en las siguientes semanas.

Cuatro altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelaron a NBC News que el gobierno está finalizando una nueva regla de inmigración para bloquear a los inmigrantes que cruzan la frontera sur y no sean elegibles para el asilo de los Estados Unidos si no intentaron primero solicitarlo al país por el que pasaron.

La nueva regla, según las fuentes, evitaría que cientos de miles de inmigrantes busquen asilo en EE.UU. aunque se han abierto otras vías legales para algunos inmigrantes.

La directora de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, Keren Zwic, dijo que su organización y sus grupos asociados lucharán contra los cargos esperados en los tribunales y dijo que la nueva regla no sobreviviría a un desafío legal si se promulgara “si la regla de prohibición de asilo propuesta hace lo que esperamos que haga: privar ilegalmente del acceso al asilo en función de la forma de entrada y/o la ruta de tránsito, sería inválida como las reglas similares de la administración Trump que los tribunales federales declararon ilegales”.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, negó a finales de enero en entrevista con MSNBC que la regla de Biden sea un renacimiento de la propuesta de Miller. “Esta no es una política de la era Trump. Esta no es una prohibición de tránsito. Hemos proporcionado un camino legal para que las personas intenten buscar la entrada. Lo que estamos tratando de hacer es atraer a la gente de una manera segura y ordenada, que no es el caso ahora”.

Los funcionarios del DHS también indicaron que se espera que la nueva regla sea anunciada de manera formal en las siguiente semanas cuando la Patrulla Fronteriza instale más cabinas telefónicas para entrevistas remotas para determinar si un inmigrante es elegible para asilo.

Más de 300 grupos de defensa firmaron la carta que fue enviada a Biden el mes pasado en el que solicitaban que no adoptara los cambios “el anuncio de planes de su administración para establecer una presunción de no elegibilidad de asilo para personas que no usan ‘vías establecidas para la migración legal’ y no solicitan protección en países de tránsito avanza la agenda de la administración Trump, que repetidamente trató de imponer medidas similares y prohibiciones de asilo”.

