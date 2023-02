Mejores y peores autos nuevos

Mira los aspectos más destacados de nuestras pruebas y encuestas

By Consumer Reports

No todos los autos son iguales y tenemos los datos para probarlo. Por supuesto, los números pueden contar una gran variedad de historias y entendemos que cada consumidor tiene diferentes prioridades. Con ese fin, hemos recopilado una serie de listas de los mejores y peores carros para resaltar el desempeño en una amplia variedad de categorías. Las listas mostradas a continuación pueden ser una excelente herramienta para filtrar tus consideraciones a la hora de comprar o para conocer muchas curiosidades sobre los vehículos.

Los puntajes generales de las pruebas se basan en más de 50 pruebas y evaluaciones individuales de Consumer Reports, y se presentan en una escala de 100 puntos.

Obtén más información sobre cómo Consumer Reports evalúa los autos.

Mejor auto en general

Top Pick: Kia Telluride

Photo: Kia

Los mejores autos del año: Las 10 selecciones de 2023

Estos modelos excepcionales cumplen con nuestros más altos estándares de rendimiento, seguridad, confiabilidad y muchos más.

Los mejores autos, SUV y camionetas estadounidenses

Estos son los tipos con la puntuación más alta de marcas nacionales en las calificaciones de Consumer Reports.

¿Qué marcas de automóviles fabrican los mejores vehículos?

Clasificamos 32 marcas según los puntajes generales de sus modelos, que incluyen pruebas de manejo, confiabilidad, satisfacción y seguridad.

Los mejores autos y SUV nuevos por menos de $30,000

Estos autos de alto rendimiento cuestan menos que el auto nuevo promedio.

Los mejores autos en nuestras pruebas

Cada vehículo se somete a una serie de pruebas en nuestra pista para determinar su rendimiento, y algunos modelos destacan mientras que otros no. Nuestra lista de los mejores y peores autos resalta los puntajes generales más altos en nuestras calificaciones y también los que se encuentran al final.

Los mejores autos, SUV y camionetas estadounidenses

Estos son los modelos con la puntuación más alta de marcas nacionales en las calificaciones de Consumer Reports, en cada una de más de una docena de categorías.

Los mejores y peores asientos de tercera fila

No todas las terceras filas son de fácil acceso ni aptas para pasajeros adultos, como han demostrado nuestras pruebas. Para ayudarte a elegir el modelo de tres filas adecuado para tus necesidades, destacamos a continuación los modelos que brillaron en nuestros tests.

Economía de combustible

Eficiente de combustible: Toyota Corolla Hybrid

Photo: Toyota

Vehículos eléctricos que pueden recorrer más de 250 millas con una sola carga

Todos estos vehículos eléctricos se pueden usar varios días seguidos sin necesidad de recargarlos constantemente.

Los autos más eficientes en combustible

Estos consumidores de gasolina son buenos para tu billetera.

Los SUV más eficientes en combustible

No necesitas sacrificar la economía de combustible para obtener un vehículo más grande.

Los automóviles híbridos, minivans y SUV más eficientes en combustible

Estos son los híbridos que obtienen la mayor cantidad de millas por galón en las pruebas exclusivas de economía de combustible de CR en el mundo real.

Mejor y peor economía de combustible

Estas cifras de mpg se basan en las extensas pruebas de economía de combustible de CR.

Mejores y peores ofertas

Buick Encore GX

Photo: Buick

Las mejores ofertas de autos nuevos

Ahorra dinero en los modelos recomendados por Consumer Reports.

Las mejores ofertas de automóviles nuevos para el Día de los Presidentes de 2023 y más

Mira los ahorros que podrías conseguir en los modelos más confiables que obtienen la recomendación de CR.

Las mejores ofertas en SUV que puedes comprar ahora mismo

Consumer Reports ha analizado ofertas nacionales para encontrar las mejores opciones en modelos buenos, seguros y confiables.

Las mejores ofertas en autos y SUV de bajo consumo

Ahorra gasolina y dinero en estos modelos recomendados por CR.

Los carros nuevos con más descuentos en este momento

Estos modelos se venden por debajo de su precio marcado por el fabricante, según el análisis exclusivo de ofertas de automóviles de CR.

Las peores ofertas en autos nuevos en este momento

Algunos tipos de coches son tan difíciles de conseguir que los consumidores están pagando muy por encima del precio marcado por el fabricante por ellos.

Satisfacción y confiabilidad del propietario

Fiable: Lexus GX

Photo: Lexus

¿Quién fabrica los autos más confiables?

CR clasifica las marcas y revela los resultados de la encuesta por región.

10 automóviles más confiables

Comprar un automóvil es una inversión a largo plazo, con la expectativa de que el auto proporcione un transporte confiable durante muchos años. Pero como muestran nuestras encuestas, no todos los coches pueden cumplir esa promesa.

10 autos menos confiables

Nuestra exhaustiva encuesta anual de confiabilidad de automóviles muestra que algunos compradores llevarán su carro nuevo al departamento de servicio de mantenimiento del concesionario antes y con más frecuencia que otros compradores.

Los autos más satisfactorios del mercado

En esta encuesta exclusiva, los miembros de CR ofrecen información importante para que los compradores encuentren el automóvil perfecto.

10 carros más satisfactorios

Estos son los modelos que nuestros miembros dijeron que comprarían o arrendarían nuevamente.

10 autos menos satisfactorios

Estos modelos destacan por lo mucho que defraudan.

Mantenimiento del automóvil

Michelin CrossClimate2

Photo: John Powers/Consumer Reports

Los neumáticos mejor valorados según las pruebas de Consumer Reports

Desde todas las estaciones del año hasta todos los tipos de terrenos, estos neumáticos ofrecen el mejor rendimiento por lo que cuestan.

Los mejores neumáticos para autos

Las pruebas de CR destacan los neumáticos que más brillan en todas las estaciones del año.

Los mejores neumáticos para SUV y camionetas

Las pruebas de CR revelan los neumáticos que se destacan por su rendimiento, seguridad y desgaste.

Los mejores neumáticos de invierno/nieve

Las pruebas de CR encuentran las llantas más sobresalientes y con el mejor agarre en climas fríos.

¿Qué marcas fabrican los mejores neumáticos?

Los resultados de las pruebas de Consumer Reports revelan qué empresas fabrican los neumáticos de mejor rendimiento.

Las marcas de neumáticos más satisfactorias

La encuesta exclusiva de CR cubre 38 marcas, desde BFGoodrich hasta Yokohama.

Calificaciones de minoristas de llantas

Las puntuaciones de satisfacción están basadas en una encuesta de CR a gran escala.

Las mejores baterías de coche

CR prueba docenas de baterías cada año para identificar las que tienen aspectos positivos de las que tienen aspectos negativos.

Comodidad

Photo: John Powers/Consumer Reports

Los mejores autos y SUV para personas de baja estatura

Evaluamos los vehículos para encontrar aquellos que estén mejor adaptados a los conductores más pequeños.

Los mejores autos y SUV para personas altas

Estos modelos que hemos probado pueden acomodar fácilmente a conductores de más de 6 pies de altura.

Automóviles con los asientos delanteros más cómodos

Los conductores de Consumer Reports de todos los tamaños evalúan la comodidad del asiento y el respaldo para automóviles, SUV y camionetas durante miles de millas de prueba.

