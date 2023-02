Riqui Puig asegura estar feliz en el LA Galaxy y no extrañar al FC Barcelona

El joven español Riqui Puig asegura estar feliz en el LA Galaxy y además de no extrañar al FC Barcelona, a pesar de que confesó seguir todos los partidos del equipo azulgrana. Las declaraciones las hizo en una entrevista exclusiva concedida a la agencia EFE.

“Al principio sí me costó mucho porque estaba en un hotel y cuando estás en un hotel es más difícil adaptarte a la ciudad y a todo en general. Ahora que estoy en una casa desde enero estoy muy cómodo. De momento no echo de menos Barcelona, que ya es mucho decir“, reiteró el mediocampista en la citada entrevista con EFE.

“Además, cada mes me vienen a visitar mis padres, mi novia o mis hermanos. La verdad es que ahora mismo estoy muy feliz“, prosiguió Riqui Puig.

🎙️ RIQUI PUIG



🗣️ "Tengo suerte de que el Barça suele jugar aquí al mediodía, así que veo los partidos justo antes de comer. No me pierdo ni un solo partido". pic.twitter.com/5mKrwOB4w7 — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) February 22, 2023

Las posibilidades de ganar la MLS con el LA Galaxy

Riqui Puig cree que el LA Galaxy está preparado para ganar la MLS este año y para ello cuenta con los elementos necesarios para triunfar, además destaca su mentalidad ganadora, con la cual se formó desde sus años en el FC Barcelona. “Creo que en todas las posiciones tenemos jugadores muy interesantes y algunos también han jugado en Europa muchos años. Eso hace que tengan mucha más experiencia en la forma de competir, en la forma de tener esa garra en los momentos difíciles“, siguió relatando en la citada entrevista a la agencia EFE.

“Ganar la MLS es el objetivo principal para el grupo y también para mí. Vengo de un club ganador y no veo otra cosa que no sea gana“, puntualizó el ex FC Barcelona.

La revancha contra el LAFC y el futuro de Julián Araujo en el FC Barcelona

Inerrogado sobre la sed de venganza que puede tener el equipo contra sus vecinos del LAFC, quienes los eliminaron de la campaña pasada y contra quienes además debutarán el próximo sábado en el primer Clásico del Tráfico de la temporada, aseguró que venganza no es la palabra, pero que si esperan que se de una revancha deportiva.

“Creo que podemos dar un golpe en la mesa. Es un partidazo y más aún para empezar esta liga“, dijo.

Finalmente fue interrogado sobre Julián Araujo y su nuevo destino en el FC Barcelona, confesó que lo aconsejó y que le dijo que era buen momento para vivir esta carrera de ensuñeo. “Araujo es un jugador que le puede dar mucho al Barcleona. Va mucho al espacio, tiene mucha profundidad y, como el Barcelona juega con laterales muy profundos, le puede venir muy bien“, dijo.

