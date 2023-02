¿Chicharito de vuelta a El Tri? Miguel Layún respalda el regreso de Javier Hernández a la Selección Mexicana

La llegada de Diego Cocca al banquillo de la Selección Mexicana marca el inicio de un nuevo proceso de cara al Mundial de 2026. El estratega argentino ha dejado claro que intentará corregir errores del pasado. Cocca ha estado presente en varios partidos de la Liga MX para demostrar sus seguimiento del fútbol mexicano. Pero también sería el entrenador que le abra las puertas a Chicharito, una noticia que alegra a Miguel Layún.

“Cocca ya lo expresó, lo dejó muy claro, todo mundo tiene las puertas abiertas. El caso de Javier (Hernández) que parecía un caso cerrado se vuelve a abrir. Me parece lo más justo porque al final volvemos al tema que en la Selección debería estar quien mejor esté, sin importar nada, ese debería ser el objetivo de los jugadores seleccionables”, dijo Layún en una entrevista con TUDN.

Chicharito y Layún ya salieron de la habitación del tiempo. Modo Supersaiyajin para enfrentar a Brasil en Rusia 2018. #MEX #BRA #Rusia2018 pic.twitter.com/U3oLDxigJe — Invictos (@InvictosSomos) July 1, 2018

No está de más recordar que Javier Hernández ha sido apartado de El Tri desde 2019. Gerardo Martino, anterior seleccionador de México, había borrado de las convocatorias al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. Con la llegada de Cocca, el delantero de Los Ángeles Galaxy podria volver a vestir la camiseta tricolor.

Miguel Layún no le cierra las puertas a El Tri

El lateral de 34 años de edad reconoció que hay jóvenes futbolistas que demuestran tener un gran potencial para representar a la Selección Mexicana, pero del mismo modo admitió que seguirá siendo un honor representar a México en el plano internacional.

“Tal vez no puedo cerrar la puerta porque sería injusto para ese niño que siempre soñó con vestir la playera de la Selección Mexicana y nuestro trabajo es rendir allá adentro y si no rindes y hoy estás en buen momento, por qué vas a decir que no a algo que siempre soñaste”, concluyó. ✓ 6 goles con la Selección absoluta de México.

✓ 2 dobletes con la Selección de México.

✓ Ha marcado contra Israel (2), Islandia (2), Bolivia y Estados Unidos.



MIGUEL LAYÚN. #RecuperandoConfianza pic.twitter.com/MqZFrbTYQG— Invictos (@InvictosSomos) March 24, 2018

