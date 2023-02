Christian Martinoli y su crítica sobre unas declaraciones de la madre de Chicharito Hernández al insinuar que son un mal ejemplo

Javier Hernández fue uno de los grandes representantes de México en el fútbol de Europa. Chicharito se fue muy joven al Manchester United y desde allí forjó una exitosa carrera en el Viejo Continente. Pero la historia de Javier Hernández es completamente atípica para Christian Martinoli. El polémico analista criticó que a un chico de 14 años se le diera pista libre para dejar sus estudios e ir en busca de sus sueños, una acción que cuestionó Martinoli.

“Con Javier Hernández tengo una relación nula y al que he criticado muchas veces (…) Alguna ocasión, cuando estaba de moda, entrevistaban a sus abuelos y sus papás. Un día me llamó mucho la atención una entrevista con su mamá, él ya estaba en Inglaterra y ganaba tres o cuatro millones de euros al año. Le preguntan que cómo era Javier de chavito: ‘A los 14 años ya estaba muy decidido y nos dijo que ya no quería estudiar y que quería jugar fútbol (…) le dijimos que estaba bien, que siguiera sus sueño’”, recordó Martinoli en una charla para el programa ‘Personas diciendo cosas importantes’, en 2022.

Un mal ejemplo para los niños

La crítica de Martinoli recae en la vía libre que dieron los padres de Javier Hernández para que Chicharito dejara sus estudios y se concentrará en el fútbol. El cronista considera que el caso de Chicharito fue totalmente atípico, pues son muchos los jóvenes que tienen el sueño de ser futbolistas, pero pocos los que lo logran.

“La decisión que tomaron aparentemente en conjunto o lo indulgentes que fueron con un chavito de 14 años para que hiciera lo que él quisiera, pues fue muy buena. En mi casa mi madre fue maestra, todos fueron universitarios, en mi casa la idea era otra (…) Lo que no esta bien es la idea que plasma de si en tu casa tu hijo a los 14 años te dice ‘quiero ser jugador de fútbol y la respuesta sea ‘venga hijo, deja todo y ponte a jugar’. Uno en 20 millones le pasa lo que le sucede a Hernández”, aseguró.

Sin duda alguna la historia de Javier Hernández es sacada de un cuento buen escrito donde el protagonista logra sus objetivos a pesar de los sacrificios del pasado. Chicharito hizo una larga carrera en Europa en donde jugó para equipos de la talla del Manchester United, Real Madrid y Sevilla. Actualmente el atacante mexicano es una de las estrellas de la MLS y de Los Ángeles Galaxy.

