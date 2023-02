Chicharito Hernández protagoniza una fantástica valla publicitaria en 3D para promocionar el inicio de la MLS (Video)

El mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández conecta una espectacular chilena en el vistoso anuncio 3D colgado este miércoles por la MLS en las vallas publicitarias de Times Square, en Nueva York, para celebrar el inminente comienzo de la temporada 2023 de la liga estadounidense.

La MLS echa a andar este sábado con el derbi angelino entre los Galaxy de ‘Chicharito’ y el español Riqui Puig y el LAFC del mexicano Carlos Vela, vigente campeón, y el ‘soccer’ promueve el duelo por todo lo alto con unas imágenes en 3D.

Apple has unveiled a 3D billboard for MLS Season Pass in Times Square 🏙 pic.twitter.com/5cw4b8INXq — Front Office Sports (@FOS) February 21, 2023

El anuncio, en colaboración con LG, comienza con una chilena del español Ilie Sánchez, centrocampista del LAFC, y se cierra con otra jugada acrobática, esta vez de ‘Chicharito’.

“Todos los clubes. Todos los partidos. ‘Season Pass’“, es el mensaje con el que se promueve el nuevo curso.

La MLS se prepara para un año de récord y estrenará este sábado la nueva campaña con todos los encuentros disponibles en el ‘Season Pass’ en la aplicación Apple TV.

La liga estadounidense firmó un inédito acuerdo de diez años con Apple para que todos los partidos de la liga, de la copa y la nueva Leagues Cup, que medirá este verano a los clubes de la MLS con los de la LigaMX, se puedan ver en una única plataforma. 🚨 THREE DAYS AWAY 🚨#MLSisBack on Saturday. Let's get it! pic.twitter.com/4sz9EzVIW6— Major League Soccer (@MLS) February 22, 2023

