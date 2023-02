Cómo asusta tu signo del zodiaco a la persona que le gusta

Los nervios son habituales cuando se está frente a la persona que nos gusta y muchas veces pueden traicionarnos por lo que, en lugar de mostrar la mejor cara, sale un lado de nosotros que deseamos ocultar y provocamos que se asusten. La astrología puede decirnos cuál es este lado oscuro en función de nuestro signo del zodiaco.

Comprender cómo nuestra personalidad cósmica se sale de control frente a alguien especial puede ayudarte a prevenir estas emociones y así mostrar la persona que realmente eres. Si bien todos los signos tienen virtudes y defectos, la clave para triunfar en el amor está en lograr un equilibrio.

A continuación, conoce qué actitud de tu signo zodiacal puede asustar a la persona que te gusta, según astrólogos del sitio Ask Astrology.

Ser demasiado directo. Tu signo es apasionado y quiere saber todo de la persona que le gusta. Es posible que las preguntas demasiado personales no sean adecuadas en las primeras citas pues pensará que vas muy rápido o en el peor de los casos que eres entrometido, y se alejará.

Las críticas demasiado sinceras. En una relación hay tiempo para todo, pero cuando tu signo quiere conquistar y se pone nervioso es inflexible. Si no comparte los mismos gustos que su enamorada/o, se lo hará saber; es posible que la honestidad sea valorada, pero puede confundirlo/a y pensará que no estás realmente interesado.

El coqueteo extremo. Eres el ser más sociable y divertido del zodiaco, te encanta hablar y hacer amigos. Tu signo es simpático por naturaleza y coquetea con todo mundo, sin embargo, la persona especial no ve esto con buenos ojos. Es una mala señal que enciende los focos rojos.

Ser pasivo y no tomar la iniciativa. Si bien tu signo es cariñoso y emocional, le cuesta trabajo lanzarse hacia delante en el amor lo que provoca que tu enamorado sienta que no estás realmente interesado. Si logras abrirte más, esto será cosa del pasado.

Imponer su voluntad. Como signo de fuego gobernado por el Sol te gusta ser el centro de atención y que tus opiniones sean escuchadas. Sin querer puedes adoptar una actitud autoritaria ante tu cita, si bien no lo haces con mala intención pues quieres mostrar lo espléndido que eres, sí puede asustar a tu enamorado.

Ser demasiado analítico y perfeccionista. Por contrastante que parezca, tu actitud calculadora y perfeccionista es una señal de inseguridad para la persona que te gusta. Sobre analizas todo y sin darte cuenta levantas una barrera emocional que puede desanimar a tu pareja.

Hablar de compromiso y matrimonio muy rápido. Como signo gobernado por Venus, eres romántico y te encanta imaginar cómo sería el futuro con tu cita. Sin embargo, hablar de compromisos en las primeras salidas y cuando no han decidido salir formalmente, asustará a tu pareja.

Celos desde el principio. Tu signo zodiacal es intenso y apasionado, además, suele luchar con problemas de confianza. Esto provoca que dudes de tu cita desde un comienzo y sientas celos de todo mundo. Ser posesivo no es una buena señal para tu pareja.

Es demasiado empalagoso. Si bien tu signo es independiente y no le gustan los compromisos, cuando está enamorado cambia su perspectiva. Quiere estar todo el tiempo con su pareja al punto de agotar su espacio personal.

Peca de pesimismo. Un problema que tiene tu signo en el amor es que siempre ve el vaso medio vacío. Piensas que tu cita sale contigo porque quiere algo de ti que no es tu corazón. Desde luego eso no lo sabes, y el hecho de prejuzgarla puede asustarla e irse de inmediato.

Ser muy sarcástico. Tu sentido del humor es negro y no a todo mundo le encanta. Tu signo es inteligente, aunque inestable con sus sentidos del humor, lo cual, puede confundir a tu cita y salir huyendo.

Evade la realidad. Al principio tu cita pensará que eres el mejor candidato pues eres comprensivo, amable, simpático, sensible y empático, pero demasiado soñador. Quedarte en tu mundo de fantasía no es algo adecuado en las primeras citas porque tu pareja interpretará que no vives en la realidad.

