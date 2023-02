Danilo Carrera fue atropellado por un taxista en Ciudad de México: “aceleró como si fuera a matarme”

El galán de telenovelas Danilo Carrera sufrió un accidente el 21 de febrero. Mientras estaba ejercitándose por la calle, un taxista lo arrolló y le ocasionó lesiones por las que tuvo que ser atendido por profesionales de la salud.

El actor ecuatoriano ofreció una entrevista a ‘El Gordo y La Flaca’ donde relató todo lo ocurrido alrededor de las ocho de la mañana de ese día.

“Estaba corriendo por la mañana. Corro por aquí hace siete años. Veo que un taxi baja la velocidad y digo ‘pues ya me vio y paso’. Cuando cruzo acelera ‘como si fuera a matarme”, contó.

El histrión aseguró no podía creer lo que estaba pasando mientras se encontraba en el aire al momento del golpe.

“El coche aceleró muy fuerte, me pega en el tobillo, me levanta ‘como piñata’, choco contra el parabrisas, lo reviento y salgo volando seis metros. Cruce hasta de una acera a otra. Cuando iba en el aire no podía creer que me habían atropellado. Caigo gracias a Dios bien. intento pararme, me dolió mucho levantarme”. Danilo Carrera

Aseguró que no pasó a mayores porque gracias a su carrera actoral tiene conocimiento sobre qué hacer en esos y lo aplicó al instante. “La verdad es que gracias a Dios y gracias a la actuación bien, porque si no fuera porque sé cómo evitar un golpe de un coche porque lo he hecho varias veces en novelas”, dijo.

Asimismo, reveló que el accidente le ocasionó una lesión en un brazo que necesitó ser suturada. “Me cosieron aquí en mi casa. Cosieron músculo, piel. Fueron ocho puntos internos, cinco externos”, contó Danilo.

Explicó que el taxista que lo atropelló estaba muy preocupado y que incluso fue la persona que se comunicó con urgencias para que Carrera recibiera atención médica.

“Me arrolló con todo, estaba muy preocupado. Me ayudó, llamó a la ambulancia, llegaron 20 policías”, agregó el actor.

Danilo aseguró que conversó con el taxista y que este le explicó que no lo vio cuando iba corriendo y por eso ocurrió todo.

“Literalmente me querías matar’ y me dice ‘no te vi por el reflejo del sol’ y ‘es verdad’ eran las 8 de la mañana, el señor tenía el reflejo del sol de frente, ‘yo lo vi bajar la velocidad y pensé que me había visto”, explicó el galán de telenovelas.

Bromeando Danilo dijo que pensó que una pareja del pasado lo había mandado a arrollar. Con el mismo humor comentó que él se encuentra bien de salud, pero que el vehículo quedó muy golpeado.

“El taxi todavía no está en circulación, no saben cómo lo dejé ¡El taxi quedó mal, yo estoy bien!”, comentó entre risas.

Asimismo, precisó que tras el accidente se reincorporó a sus actividades habituales, incluyendo su entrenamiento físico. “Ayer mismo estaba en el gimnasio y ayer mismo grabé”, reveló.

