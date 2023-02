Santa Cecilia Orchestra toca música ‘para traer paz’

Sonia Marie de León de Vega fundó la Santa Cecilia Orchestra con la única intención de unir a las comunidades de minorías de Los Angeles.

Tres décadas después, la directora de esta agrupación puede decir con orgullo que esa misión sigue intacta, y que ha cumplido con creces lo que se propuso motivada por los disturbios de 1992, un doloroso suceso que dejó marcada para siempre a esta ciudad.

“Comencé esta orquesta dos meses después de los disturbios”, dijo De León acerca de este acontecimiento motivado por la exoneración de varios miembros del Departamento de Policía de Los Angeles que le habían propinado una brutal golpiza a Rodney King, un hombre de raza negra. “La comencé para unir a las comunidades de color, para traer paz”.

Este año la orquesta, además de celebrar 30 años de existencia, festeja que a través de su programa Discovering Music la música ha llegado a más de 300 mil estudiantes de más de 80 escuelas de comunidades de bajos recursos de Los Angeles. La orquesta realiza presentaciones de cámara, de tríos y ha ofrecido lecciones de violín sin costo a 200 niños por año por los últimos 20.

“Tenemos programas de educación muy grandes y fuertes”, dijo la directora. “Y en nuestros conciertos ves a muchas familias latinas, y eso no lo ves en ningún otro lugar”.

Como parte de los festejos por su aniversario, la Santa Cecilia Orchestra ofrecerá este sábado 25 de marzo en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, en Beverly Hills, el concierto Music from the Americas, en el que —por primera vez desde que comenzó la pandemia— actuará toda la orquesta, que consta de 70 miembros. El programa incluye piezas de Copland, Ginastera, Piazzolla, Arturo Márquez y Dvorák.

Este repertorio fue elegido por De León, quien dijo que incluyó la New World Symphony, de Dvorák, porque es una pieza escrita hace 130 años que está dedicada a la grandeza de América. Se trata de la impresión que el “Nuevo Mundo” causó en un inmigrante, en alguien que venía a visitar el continente, en este caso Dvorák.

Luego de esta presentación, la orquesta dará otro concierto —este gratuito— en su sede ubicada en Eagle Rock en abril.

Y como la orquesta, que lleva ese nombre en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos, tiene como única pretensión llevar música clásica a todos los rincones de Los Angeles, De León cree que esta la principal diferencia entre las orquestas que cuentan con grandes presupuestos y la que ella dirige, que subiste de subvenciones.

“Cuando uno va a uno de nuestros conciertos se siente a gusto”, dijo. “A nuestros conciertos viene gente de todos colores y razas; es la diferencia entre nuestra organización y otras”.

En detalle:

Qué: Music from the Americas

Cuándo: sábado 7:30 pm

Dónde: Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, 9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills

Cómo: boletos de $29 a $79

Informes: thewallis.org y scorchestra.org