Caja con documentos clasificados fue trasladada a Mar-a-Lago luego de la búsqueda del FBI, fuentes

Cuando los representantes legales de Donald Trump informaron a Archivos Nacionales (NARA) el hallazgo de una caja, así como una laptop, con los horarios de la Casa Blanca, incluidos algunos documentos con el sello de “clasificados” en Mar-a-Lago en diciembre pasado, meses después de que FBI ya había completado su búsqueda, los seguidores e incluso uno que otro detractor del republicano creyeron que estaba colaborando con las autoridades, sin embargo, el hallazgo se dio porque el fiscal especial Jack Smith pidió a los abogados del exmandatario que volvieran a hacer otra búsqueda con el fin de que el caso no se complicara aún más.

Personas familiarizadas en el caso revelaron a The Guardian que los abogados de Trump contrataron los servicios de dos contratistas privados con autorizaciones de seguridad para registrar las propiedades de su cliente al rededor del Día de Acción de gracias: Trump Tower en Nueva York, Trump Bedminsyer y una unidad de almacenamiento extreman que arrojó dos documentos adicionales marcados como “secreto”.

Pese al hallazgo el Departamento de Justicia (DOJ) no quedó del todo satisfecho y pidió una tercera búsqueda en Mar-a-Lago a inicios de diciembre de 2022, fue entonces que los contratistas descubrieron la caja de agendas presidenciales, algunas con la marca de información clasificada.



CNN reportó que en el otoño de 2021 un antiguo asistente del personal de Trump en la Casa Blanca y Mar-a-Lago inicialmente envió la caja a un asistente del exmandatario de nivel inferior, que había sido empleado del también magnate desde que dejó el cargo. El mismo del personal quería escanear copias de los horarios presidenciales que estaban en la caja.



Gente familiarizada en el tema aseguró a CNN que la ayudante llevó la caja a la “cabaña de tenis” de Mar-a-Lago donde ella trabajaba. En el lugar no había una máquina de escaneo disponible, por lo que la asistente convirtió los documentos en archivos escaseados usado una aplicación de Adobe en su teléfono y después los cargó en una computadora portátil propiedad de Trump. Una vez que la asistente terminó su trabajo, la caja se trasladó a una oficina en el centro de Palma Beach financiada por la Administración de Servicios Generales.



Tim Parlatore, abogado de Trump, dijo el medio antes señalado a inicios de febrero que el asistente no había visto las marcas clasificadas “después de que hicimos la búsqueda en diciembre y encontramos dentro de esta caja de miles que había un par de páginas que tenían una pequeña marca en la parte inferior, que dimos vuelta, después de eso, descubrimos que ella había escaneado la caja para que sería digitalizado. Ella no tenía idea de que había marcas de clasificación en nada. Y tan pronto como nos enteramos de eso, llamamos al Departamento de Justicia para informarles e inmediatamente les brindamos acceso”.



Pero esta caja en particular estaba en la oficina de Palm Beach durante esa búsqueda. Cuando Trump regresó a Mar-a-Lago el otoño pasado, junto con su asistente, la caja se recuperó de la oficina de Palm Beach y se llevó a la suite nupcial en Mar-a-Lago, donde el asistente ahora trabajaba junto a Trump en una nueva función, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El Departamento de Justicia solicitó al equipo legal de Trump la computadora portátil así como la contraseña y advirtieron que de no hacerlo se moverían para obtener una citación del gran jurado que convocaría a la asistente para que les otorgara el acceso a al computadora. El equipo de Trump entregó la computadora justo afuera de las puertas de Mar-a-Lago.

El fiscal especial Jack Smith sigue creyendo que existió un mal manejo de los documentos clasificados y esta caja, así como el reporte de un sobre amarillo en al habitación de Trump de Mar-a-Lago dejan ver que, ¿tiene la razón?

