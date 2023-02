Exfiscal predice que abogado de Trump se vería obligado a decirlo todo en la corte 

El exfiscal federal Harry Litman reveló que el abogado de Donald Trump, Evan Corcaran, probablemente se verán obligado a testificar en su contra ante el gran jurado cuando le toque testificar bajo la excepción de fraude por delitos que permitiría a los fiscales traspasar las reclamaciones de privilegio entre abogado y cliente, lo que sin duda sería un gran golpe bajo para el exmandatario.

Fue durante una entrevista con MSNBC que Litman indicó que “estamos bastante avanzados” en la investigación, prediciendo que el enfoque de los fiscales ahora está en manos de Corcaran, así como en las de la también abogada de Trump Christina Bobb quienes firmaron un documento que fue redactado por Corcoran en el que se afirma que su cliente entregó todos los materiales clasificados antes de que el FBI hallara más documentos clasificados durante una búsqueda en agosto de 2022 en su mansión de Mar-a-Lago.

También mencionó que el problema se centra en que “mienten sobre la citación” y eso al final “es una obstrucción total”.

“Llevaron a Corcoran ante un gran jurado y quieren saber… hay algunas pruebas que son independientes de todo esto de que tal vez hubo fraude en las comunicaciones entre Trump y Corcoran. Dicen ‘¿Qué les dijo Trump?’ Él dice ‘bueno, me niego a responder por el privilegio abogado-cliente’. Smith entonces dice ‘bien, nos vemos en la corte’“, dijo Litman.

El comentario del exfiscal llegan después de que se ha dicho que las tácticas que está usando Smith en las últimas semanas con cada vez más agresivas “Es el tipo de movimiento agresivo que contrasta con (Robert) Mueller (es algo) que Muelles no haría. Tiene a Trump realmente en la mira”.

En caso de que el juez apruebe el intento de Smith de invocar la excepción de fraude por delito, los abogados de Trump se verían obligados proporcionar pruebas condenatorias “lo que no sabemos y es una evidencia potencial prístina y asesina ‘¿qué dijo Trump antes de que firmara ese documento diciendo que habíamos hecho una búsqueda diligente y encontramos todo?’ Si la verdadera respuesta es que no estuvo involucrado, esa es una prueba que Smith no tiene”, pero “si por otro lado, es ‘él dijo solo dile esto, no me importa’, ya sea cierto o no, ahora tienes una excelente prueba que ha salido de la boca del abogado que está frente. Esa vedad específica que no sabemos de una forma y otra todavía podría ser mortal“.

El exdirector adjunto de contrainteligencia del FBI, Frank Figliuzzi, dijo durante el segmento que cree que el Departamento de Justicia lo está “asegurando” y que su caso de obstrucción “es sólido”.

“Nuevamente, es poco frecuente, requiere altos niveles, y estoy seguro de que si Jack Smith está haciendo esto, tiene a alguien hablando, más de lo que describimos sobre la cinta de video y las personas que mueven cajas después de la citación”, dijo Figliuzzi.

