Plan de Biden de limitar el asilo a inmigrantes provoca protestas frente a la Casa Blanca 

Esta semana la Administración Biden dio a conocer su plan de imponer una regla de “prohibición de asilo” para cientos de inmigrantes lo que ha provocado un sinfín de señalamientos y críticas hacía el gobierno porque la regla se parece mucho a la que Donald Trump intentó poner en marcha cuando fue presidente de los Estados Unidos, además, los grupos defensores de la inmigración le han recordado que ese punto no estaba en su plan de campaña cuando pidió el voto para convertirse en presidente.

A días del anuncio de la regla, que llega tres meses antes del posible fin del Título 42, provocó que la Coalición Interreligiosa de Inmigración, CASA, HIAS y NETWORK Lobby for Catholic Social Justice, además de numerosos socios, realizaron una manifestación frente a la Casa Blanca.

El director interior de la campaña interino #WelcomeWhitDignity, Bilal Askaryar, dejó en claro que no permitirán que el gobierno se salga con las suya “estamos aquí para decirle al presiente Biden que a la gente le importa el asilo. La gente se preocupa por los refugiados en nuestra puerta. Y no vamos a dejar que se salga con la suya”.

Por su parte, el director de la Coalición Humanitaria AZ-CA, Fernando Quiroz, dijo que la gente no debería de cruzar ríos, desiertos y montañas solo para tener la oportunidad e entregarse en un puerto de entrada para solicitar asilo “soy solicitante de asilo y huía de mi país por la política, las comunicaciones, la guerra; por a quién elijo amar, tantas razones, y por aquellos que han emprendido ese largo y difícil viaje, ¿cómo podemos seguir cerrando esa puerta? ¡Presidente Biden, abra su corazón!”.

También resaltaron que los sistemas legales, incluso el de asilo, no fueron diseñados para proteger a las personas, incluso, resaltaron que cuando Joe Biden visitó Ucrania alertó a los países a recibir a los solicitantes de asilo y refugiados, aunque dejaron en claro que se habla de personas que no se parecen a ellos (porque no son inmigrantes), pero no hubo un pedido de su parte a la Comunidad Internacional para los inmigrantes haitianos que huye de un país desestabilizado.

“Sabemos que este país tiene los recursos para recibir a personas de manera segura, con dignidad y compasión. Si tiene alguna duda como en el presupuesto de $800 mil millones de dólares para la defensa de este país, entonces cuando la administración Biden intenta expulsar a las poblaciones vulnerables, sabemos que no se trata de recursos, sabemos que no es una cuestión de seguridad nacional, es una elección, una elección para ser cruel e inhumano”, dijo Haddy Gassama, director nacional de políticas y defensa de UndocuBlack Network.

El Director Ejecutivo de CASA, Gustavo Torres, no dudó en decir que pese a que Biden asegura que está ampliando caminos hacía el asilo “los supuestos caminos son trampas mortales para las personas que huyen del peligro”.

