Separación de Legarreta y Rubín desata memes con Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y Apio Quijano

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación el pasado 22 febrero luego de más de 20 años juntos. Al poco tiempo de conocerse la noticia, los internautas reaccionaron creando memes; en algunos Paulina Rubio y Alejandra Guzmán “peleando” por el cantante.

La presentadora del programa ‘Hoy’ explicó que la decisión la tomaron al artista y ella hace más de cinco meses, pero decidieron hacerlo público hasta ahora. Asimismo, aclaró que no existe nada “turbio” en la separación y que el proceso está ocurriendo en buenos términos.

Los usuarios de redes sociales como Twitter reaccionaron sorprendidos pues la pareja, pese a algunos rumores de infidelidades, eran de las más sólidas de la industria del entretenimiento. Algunos hasta bromean con que ya “no creerán en el amor”.

Andrea Legarreta y Erik Rubin se separan… Por favor déjenme sola… pic.twitter.com/nPQ8lJActg — AnaLi (@lilis201222) February 23, 2023

Cuando Andrea Legarreta escribió “Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo…”

Broooooo… pic.twitter.com/wJv2F79Wx3 — nat💜ex natza (@littlenavarrita) February 23, 2023

Los internautas también aprovecharon la oportunidad para rememorar el triángulo amoroso que protagonizó el exintegrante de Timbiriche.

En la década de los 90′, Erik Rubín fue novio de Paulina Rubió, terminó con ella y salió con Alejandra Guzmán, andando con la roquera al parecer le fue infiel con ‘La chica dorada’, con quien al final regresó.

De esa época surgió la eterna enemistad las dos cantantes que hasta hicieron canciones enviándose mensajes.

En 1991 Alejandra Guzmán lanzó ‘Hey güera’, canción contenida en el álbum ‘Flor de papel’. En la letra de ese sencillo advierte a una mujer rubia (la característica de Paulina Rubio) que no se le insinúe al novio de alguien más (Alejandra Guzmán) para después quitárselo.

Por su parte, Paulina para el álbum ‘La Chica Dorada’ lanzado en 1992, hizo la canción ‘Mío’ se trataba de una especie de respuesta implícita a ‘Hey güera’.

Recordando aquella intensa situación, tras el anuncio del divorcio de Rubín y Legarreta, las eternas “rivales” protagonizaron gran parte de los memes. Paulina Rubio y Alejandra Guzmán viendo que Andrea Legarreta y Erik Rubín se separa:



pic.twitter.com/JYAvsTQ1Jc— Xavier (@ImInsopor) February 23, 2023 Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en estos momentos pic.twitter.com/R8rM1FxkjU— Carles López Pérpuli (@carloslperpu) February 23, 2023 *Andrea Legarreta y Erik Rubín se separan*



Paulina Rubio y Alejandra Guzmán: pic.twitter.com/hvY6qcIM1K— rg (@rgg1994) February 23, 2023 Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en estos momentos: pic.twitter.com/TSlcU3w8kF— Luis Zaldivar 🎃💀 (@LuigieRubik) February 23, 2023

Otro tema que también revivieron los internautas, y con el que crearon memes, fue un polémico beso entre Apio Quijano y Erik Rubín durante un show de su famosa gira ’90’ Pop Tour’.

Sobre la situación Andrea Legarreta se pronunció y aseguró que la ruptura no tiene que ver con ese episodio que fue parte de una puesta en escena. “Es absurdo. Me parece que hay gente que es muy mala, muy cruel, sin empatía y a lo mejor sus propias historias de vida han sido duras y entonces dicen: ‘ven como no existe el amor”, aseveró la también actriz.

“Respeto muchísimo a la comunidad, pero Erik lo que menos tiene es ser gay. Yo quiero mucho al Apio”, agregó. A Andrea legarreta no la cambiaron por un casio sino por un apio pic.twitter.com/7jW4LfJ8Zb— El Batman Que Ríe (@elbatmanquerie) February 23, 2023 alejandra guzmán y paulina rubio viendo los videos de erik rubin y apio pic.twitter.com/PxbLRLDqgH—  🤙🏼 (@alex_ciado) February 23, 2023 Paulina Rubio y Alejandra Guzmán viendo los videos de Erik Rubín y acordándose que antes se peleaban por él. pic.twitter.com/3dvVunx9DM— Jorge Duhalt  (@JorgeDuhalt) February 24, 2023

