Karol G confiesa que su álbum ‘Mañana será bonito’ es un reflejo de los últimos dos años de su vida

La cantante colombiana Karol G asegura que cada canción de su álbum ‘Mañana será bonito’, estrenado a la medianoche del 24 de febrero’, es un material “muy íntimo” que muestra cada etapa de su vida durante los últimos dos años.

La ‘Bichota’ ha comentado a medios de comunicación e incluso durante el Festival de Viña del Mar que ‘Mañana será bonito’ es un material que trabajó de manera muy dura porque ocurrió en medio de compromisos laborales y un proceso evolutivo personal que ocurrió en dos años.

Karol G asegura que lo ve el éxito que está teniendo su carrera musical en este momento como el periodo de cosecha de todo lo que estuvo sembrando por mucho tiempo.

Asimismo, siente que es una responsabilidad el hecho de que tantos millones de personas sigan su arte, se inspiren y hasta sanen procesos de la vida con sus canciones.

“Cada sueño que logro me abre la puerta a algo nuevo que quiero conseguir, siento que más allá de todo, es una responsabilidad el hecho que hay tantas personas que me siguen, escuchan mi música, sanan cosas, se empoderan, se entristecen por medio de mis canciones, es bonito saber que impacto de manera positiva”, comentó en una entrevista para W Radio de Colombia.

La reguetonera explicó que en su nuevo álbum se dio el permiso de mostrarse vulnerable y abrir su corazón contando historias “muy íntimas”, porque cada una de las 17 canciones que componen el trabajo musical contienen vivencias de los tan importantes dos años de su vida personal.

Carolina Giraldo, verdadero nombre de Karol G, ha comentado que el nombre de álbum “Mañana será bonito’ nació a partir de una frase que ella se repetía en esos días difíciles, en los que todo era oscuro en su corazón, a pesar de que su carrera musical no paraba de crecer.

Según aseguró la cantante de ‘Medallo’ a la emisora colombiana, en esta propuesta musical no se trata de crear un movimiento musical femenino como ocurrió con su álbum anterior ‘KG0516′. En esta oportunidad considera que cualquier persona se puede identificar para “sanar” algún proceso.

“Mi álbum es una invitación a todo el mundo. Con ‘Bichota’ se creó un movimiento de mujeres empoderadas, libres y trabajadoras, pero era algo un poco que por dentro me estaba comiendo. En los momentos más vulnerables me estaba forzando a ser esa mujer fuerte, empoderada, en qué momento me detengo a decir que está bien sentirse mal, que la tenemos que abrazar, es una forma de retribuirle a la gente, este álbum va a sanar cosas bonitas en las personas”, expresó Karol G.

El estreno ‘Mañana será bonito’,que cuenta con canciones como ‘Cairo’, con Ovy on the Drums; ‘X si volvemos’, con Romeo Santos; ‘Gatubela’, con Maldy; ‘Provenza’ y ‘TQG’, esta última es una colaboración con Shakira, y la más escuchadas hasta el momento, ha sido todo un éxito mundial.

***

Te puede interesar:

– Karol G celebró el estreno de su álbum ‘Mañana será bonito’ bailando sensualmente junto a Natti Natasha

– Karol G revela que Shakira no hará más canciones para Piqué: “Ella quería cerrar ese círculo con ‘TQG’”

– Shakira y Karol G: cuál es el significado de la última escena del video de ‘TQG’