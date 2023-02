Karol G rompe récords tras lanzar su álbum ‘Mañana será bonito’

La cantante colombiana Karol G celebró el éxito de su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’ que en solo un día de estreno ha roto varios records en diversas plataformas musicales.

Según compartió la propia artista en una publicación de Instagram, el álbum se convirtió en el “álbum femenino latino” con el número mayor de reproducciones con 32 millones en la en Spotify. Por si fuera poco, se convirtió en el número uno global en Apple Music y en el segundo debut femenino más grande de la historia en YouTube.

“Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito 🥹 Record de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y 2Do debut femenino más grande de la historia en YouTube … wow !!! y no … no se trata de los números solo… pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!!!! De verdad que significa el mundo entero para mi No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso!! GRACIAS!!!”, escribió para acompañar un carrusel de imágenes que evidencian el texto.

La originaria de Medellín ha dicho que en este disco abrió su corazón permitiendo que los sentimientos y situaciones “muy íntimas”, que atravesó en un período de dos años, sean vistos por los fanáticos y puedan identificarse con las letras.

El nombre del álbum ‘Mañana será bonito’ contó la cantante que nació porque era la frase que se repetía cuando tenía días grises en su vida personal y de allí de motivaba a no rendirse.

Para Carolina Giraldo, verdadero nombre de Karol G, este trabajo musical no solo va dirigido a un movimiento femenino. Ella considera que sin distinción de género cualquiera puede sentirse identificado con las canciones que son parte de su nueva producción musical.

El material cuenta con 17 canciones “muy íntimas” escritas por la artista. Algunas son ‘Cairo’, con Ovy on the Drums; ‘X si volvemos’, con Romeo Santos; ‘Gatubela’, con Maldy; ‘Provenza’ y ‘TQG’, esta última es una colaboración con Shakira, y la más escuchadas hasta el momento.

***

Te puede interesar:

– Karol G confiesa que su álbum ‘Mañana será bonito’ es un reflejo de los últimos dos años de su vida

– Karol G revela que Shakira no hará más canciones para Piqué: “Ella quería cerrar ese círculo con ‘TQG’”

– Karol G celebró el estreno de su álbum ‘Mañana será bonito’ bailando sensualmente junto a Natti Natasha