La terrorífica razón por la que Pablo Lyle se habría rapado en prisión

Hace unas semanas Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. Durante los últimos días se filtró una fotografía del actor con el cabello rapado en prisión que impactó y tendría un argumento terrorífico.

En la foto compartida el 22 de febrero en la cuenta de Instagram del programa ‘El Gordo y La Flaca’ se aprecia al actor casi irreconocible tras ser afeitado y rapado. El motivo habría sido para ser fichado nuevamente y traslado a una prisión estatal de Florida, pero han surgido nuevas teorías.

El presentador del programa ‘Chisme no like’, Javier Ceriani, aseguró que la nueva imagen del histrión afirmó de 36 años sería parte de un método para “protegerse” de posibles abusos en la cárcel. Según puntualizó el conductor, su equipo legal le aconsejó cortarse el cabello para “no llamar la atención” y para “no ser tan atractivo”.

“El abogado le aconsejó: córtate el pelo para no ser tan atractivo ni llamar la atención, porque eres Pablo Lyle y porque eres muy guapo. Para no ser tan atractivo, porque va a estar con más de mil 100 reclusos que no tienen contacto con mujeres”, dijo.

El conductor comentó que la información la consiguió a través de uno de los defensores del galán de telenovelas y aseveró que los presos no están obligados a usar ese estilo de corte de cabello en la cárcel, por lo que el reciente cambio habría sido decisión del propio actor.

Por su parte, la compañera de programa de Ceriani, Elisa Beristáin, compartió otros datos diferentes sobre el cambio radical de Lyle. Ella argumentó que habría sido por higiene y reglas de la prisión.

“Por higiene les piden que se rapen, además, si ahorita está rapadito, creo que está más a la moda”, comentó Beristáin.

El pasado 3 de febrero Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un cubano que el actor golpeó durante un altercado vehicular el 31 de marzo de 2019.

El histrión recibió una sentencia de a 5 años en prisión, 8 bajo libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario. También deberá someterse a sesiones para el manejo de ira.

