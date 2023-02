Las emotivas cartas que escribieron los hijos de Pablo Lyle para la jueza

Antes de que Pablo Lyle recibiera el 3 de febrero una sentencia a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, sus hijos escribieron a puño y letra unas cartas para la jueza que llevaba el caso.

Previo a ese día, los abogados del actor entregaron a la corte cartas que escribieron familiares; esto se trataba de una estrategia para tratar de lograr que la jueza Marisa Tinkler dictara una condena reducida.

El programa Despierta América reveló esta semana que los hijos de Lyle, Mauro y Arantza, enviaron sus cartas.

Los niños producto de su relación con Ana Araujo expresaron el amor que sienten por su padre y las cualidades que ven en él.

La carta de Mauro

El hijo menor del actor plasmó en sus palabras que estuvo presente el día que ocurrió el hecho y lo calificó como “el día más importante de mi vida”.

“Mi nombre es Mauro, tengo 8 años y soy hijo de Pablo Lyle. Yo estuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán. Lo extraño mucho. Yo sé que mi papi no se atrevería a lastimar a alguien. Yo estaba chiquito. Mi papi es muy divertido y cariñoso, es muy buena onda. Lo quiero mucho. Mi papi ha sido muy valiente”, escribió el pequeño.

La carta de Arantza

Arantza, hija no biológica del actor también envió una sentida carta para que la jueza conociera cómo es Pablo Lyle. La niña expresó querer estar junto a su papá y lo describió como una persona “cariñosa, amable y amable”.

“Hola, soy Aranza, hija de Pablo Lyle, voy en sexto de primaria y tengo 12 años. Mi papá es buena persona, lo quiero mucho, y también es amable. Para mí no se merece estar allá; me gustaría que esté conmigo, pero eso no importa. Lo conozco desde que tengo 4 años y no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida y valiente. Me gustaría ser tan valiente como él”, escribió la niña.

Ana Araujo en su carta explicó los motivos que ella y Pablo tuvieron para viajar hace cuatro años a Miami, lugar donde ocurrió la tragedia.

“Hace 4 años viajamos a Miami para traer a Mauro y Arantza por primera vez a conocer la casa de sus primos Tiago y Liam. Planeamos un viaje con la intención de que no lo olvidaran”, dice la carta.

Asimismo, la madre de los niños explicó que durante el largo proceso sus hijos han experimentado insomnio, miedo, tristeza e inseguridades al ver lo que sucede con Pablo Lyle.

