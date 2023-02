Cuñado de Pablo Lyle revela detalles de lo que pasó en el aeropuerto el día de la tragedia

Lucas Delfino, cuñado de Pablo Lyle, era la persona que iba manejando la camioneta el 31 de marzo de 2019 cuando ocurrió un el altercado con Juan Ricardo Hernández. Aunque no fue él quien golpeó al cubano que murió, fue uno de los protagonistas del hecho y reveló lo que hizo el actor luego del problema.

Como parte de una estrategia que elaboraron los los abogados de Lyle, familiares como su esposa, hijos y hasta su cuñado enviaron cartas a la jueza Marisa Tinkler para intentar que le dieran una condena reducida.

En la misiva Lucas Delfino relató que luego de que huyeran del lugar en el que Pablo le propinó un puñetazo a Juan Hernández, el actor se entregó a la policía en el aeropuerto donde iba a bordar un vuelo a México.

“Cuando la policía llegó a mi casa llamé a Pablo que estaba en el aeropuerto y le conté lo que pasaba. Lo que ocurrió a continuación no me sorprendió para nada, sin un solo instante de duda, inmediatamente me dijo que se quedaría. Puso a su familia en el avión a México y luego buscó a los agentes de la ley como se le indicó”, detalla Delfino en la carta.

Lucas resaltó que contrario a darse a la fuga, su cuñado regresó de México después de la muerte del cubano, pese a que estaba “aterrorizado”, entendiendo las “posibles consecuencias”. Asimismo, subrayó que eso demostró su “carácter”.

“Me dijo que la única forma de enseñar es con el ejemplo, siempre pensando en sus hijos, esto demuestra no solo su valentía, sino también su integridad”, agregó el cuñado de Lyle.

El arresto domiciliario fue de “conexión”

Con la llegada de la covid-19 al mundo en 2020, el proceso judicial se retrasó, fue entonces que por petición de la defensa y la fiscalía, el histrión de 36 años permaneció bajo arresto domiciliario durante más de 36 meses.

Pablo estuvo todo ese tiempo en casa de su hermana Silvia Lyle y Lucas Delfino. Ese tiempo el argentino logró convivir mucho más con el actor y vivir el difícil proceso.

“Fui testigo de su humildad y el crecimiento espiritual que le permitió entregarse a una situación tan difícil en la que tuvo que depender de otra persona para brindarle techo, alimento y cubrir sus necesidades y las de su familia”, detalló en el documento.

Lo conoce desde hace 17 años

En el documento, al que el programa ‘Ventaneando’ tuvo acceso, Lucas narra que es un arquitecto argentino, ciudadano estadounidense desde 2019 y esposo de Silvia Lyle, hermana del artista, con quien tiene dos hijos.

Delfino detalla que conoció a Pablo en 2006, cuando la madre del actor fue diagnosticada con cáncer. Lucas resaltó que desde el primer momento “desarrolló una conexión inmediata con él” por su “carisma” y la manera en la que “animaba a la familia en un momento tan oscuro”. En aquella época Pablo solo tenía 19 años.

El pasado 3 de febrero la jueza dictó una sentencia de 5 años de cárcel y 8 años de libertad condicional para Pablo Lyle al hallarlo culpable de homicidio involuntario.

