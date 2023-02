Cada vez más adolescentes experimentan violencia en sus citas de noviazgo

Ana Campos, una joven de 17 años, quien vive en el condado de Orange y es sobreviviente de violencia en una cita de noviazgo, dijo que es importante que en las escuelas se enseñen las señales de alarma para que los estudiantes desde niños aprendan a reconocerlas.

“Yo había estado en una relación tóxica y no vi las señales de alarma. Pensaba que lo que pasaba estaba bien hasta que mi hermana me dijo que no era normal ni saludable”, dijo Ana, durante la videoconferencia: “Cuando las citas entre adolescentes se vuelven violentas y cómo detenerlas, organizada por Ethnic Media Services; y en la jóvenes sobrevivientes y activistas compartieron sus historia y perspectivas, precisamente porque febrero es el Mes de la Concientización y Prevención de la Violencia en el Noviazgo Adolescente.

Un estudio reciente del Centro de Prevención y Control de Enfermedades reveló que uno de cada 12 adolescentes han experimentado violencia física o sexual durante sus citas de noviazgo. Las cifras son aún más altas para las adolescentes y jóvenes de la comunidad LGBTQ+.

La violencia puede ser psicológica, emocional y expresarse con manipulación. Muchas jóvenes víctimas como Ana suelen no darse cuenta que están metidas en una relación abusiva y tóxica; y como los estigmas y tabúes que existen en muchas culturas no permiten que les hablen a sus padres de lo que viven, eso las expone a mayores niveles de violencia sin tener a nadie con quien platicar.

Ana dijo que ella constantemente ignoraba que su novio era muy manipulador.

“Revisaba mi teléfono sin mi permiso y se enojaba por las cosas más pequeñas, pero cuando yo veía todo eso, pensaba que estaba bien lo que hacía”.

Comentó que parte de la razón por la que mucha violencia se da entre los adolescentes es porque no conocen las señales de alerta. “No la enseñan en la casa ni en las escuelas, cómo vamos a saber”.

Observó que muchos adolescentes obtienen información de las redes sociales, pero muchas cosas se romantizan, y no se dan cuenta de que lo que ahí ven, no es real.

“Muchas veces vemos a gente muy feliz en las publicaciones de las redes sociales, pero eso no es realidad; y muchos piensan que es mejor tener algún tipo de amor que nada, pero no es saludable porque no todo el amor es amor”.

Dijo que es crucial que las escuelas ofrezcan educación sobre las señales de alerta desde temprana edad para que su adolescente pasa por alguna situación, pueda sentirse con la confianza de hablar con consejeros entrenados en el tema.

“Es importante para que cuando esos niños crezcan no continúen el ciclo de abuso”.

En su caso, comentó que la terapia le ha ayudado a entender la situación que experimentó, a no culparse y a evitar las consecuencias a largo plazo.

Megan Tanahashi, vocera de la organización California Partnership to End Domestic Violence, dijo que la pandemia sin precedentes, el clima político y las redes sociales, han creando un panorama completamente nuevo para las adolescentes.

“La prevención es una de las maneras más efectivas para romper el ciclo de violencia de igual a igual, pero no le hemos dado a los jóvenes las herramientas para navegar con éxito en una relación e impedir que la violencia ocurra en sus vidas”.

Señaló que nuevos estudios también muestran que las mujeres jóvenes en particular corren un mayor riesgo de experimentar violencia a una edad temprana, particularmente violencia sexual.

“Entonces los jóvenes merecen una plataforma para ser escuchados”.

Asaltada en un camión

Maya Lucia Henry dijo que al ser asaltada sexualmente en un camión más de una vez, le robaron su inocencia para siempre. “Una de las peores cosas que me ha dejado esa experiencia es que nunca me he sentido completamente segura de nuevo. Es muy difícil estar alegre si no te sientes segura”.

Pero en los momentos que lo logra, es cuando se encuentra con gente con la que puede platicar porque nunca la van a juzgar y les importa mucho.

Maya Lucia es una estudiante de secundaria en Los Ángeles, quien a sus 16 años, se ha convertido en una organizadora juvenil de la organización Peace over Violence que aboga por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Por lo tanto, consideró que las personas que han sanado del ciclo de la violencia al desaprenderse de ciertos tipos de actitudes, estigmas y comportamientos, tienen el poder de ayudar a otras a sanar y a poner fin a la espiral de agresiones.

“No se logra nada con decir has hecho mal y necesitar hacer esto, pero las conversaciones realmente empoderan a la gente a tomar responsabilidad por sus acciones y hacer un cambio”.

Un tema del que no se habla

Armaan Sharma, estudiante de escuela intermedia, dijo que en su comunidad conformada principalmente por gente del sur de Asia, el tema del noviazgo y las relaciones íntimas no se discute con los jóvenes.

“La falta de diálogo sobre las relaciones o el noviazgo conduce a que los adolescentes recurran a potenciales fuentes de información que los confunden, y los problemas de violencia en el noviazgo entre los jóvenes no se confrontan y los ciclos de violencia continúan”.

Indicó que la violencia entre novios adolescentes no es algo que afecte solo a un grupo.

“Puede afectar a todos, incluidos los hombres y, de hecho, los grupos marginados como la comunidad LGBTQ plus a menudo experimentan tasas mucho más altas de este tipo de violencia”.

Entonces, señaló que mientras sigamos viendo al mismo grupo representado en el movimiento de violencia en las citas de adolescentes, nunca se logrará el progreso que desean y necesitan.

Conversaciones honestas

Kandee Lewis, directora del Centro de Resultados Positivos de la Comisión de Derechos Humanos y Civiles de la ciudad de Los Ángeles, dijo que es importante que hablemos honestamente con los hijos sobre lo que es una relación saludable y qué es un comportamiento inaceptable.

“Como personas queremos ser amados y aceptados. Y si no estamos recibiendo el tipo de atención que necesitamos, iremos a buscarla a donde podamos encontrarla, así sea negativa”.

Dijo que además las redes sociales están mostrando relaciones poco saludables.

“Te hacen pensar que es muy lindo mostrar tu cuerpo y aún compartirlo entre la gente en lugar de tener una relación con una persona. La industria de la música te dice que está bien compartir tu cuerpo con mucha gente y ahí es donde comienza mucho el abuso”.