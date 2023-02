La rata topo desnuda, el extraño animal que desafía las reglas de la vida

Como la mayoría de los mamíferos, las mujeres nacen con todos los óvulos que van a producir a lo largo de su vida. Esta reserva se agota con el tiempo, por lo que la fertilidad disminuye con la edad. Pero este no es el caso de la rata topo desnuda. Este extraño animal no tiene pelaje, es esencialmente de sangre fría y además, un grupo de científicos ha descubierto que tiene una fertilidad prácticamente ilimitada, según explican en un estudio publicado en la revista Nature Communications.

“Son los roedores más longevos, casi nunca tienen cáncer, no sienten dolor como otros mamíferos, viven en colonias subterráneas y sólo la reina puede tener crías”, cuenta Miguel Brieño-Enríquez, biólogo en la Universidad de Pittsburgh. “Pero para mí, lo más asombroso es que nunca dejan de tener crías: no tienen un descenso de la fertilidad a medida que envejecen. Queremos entender cómo lo hacen.”

