AMLO exhibe a sus opositores que se manifestaron en contra del “plan B” para reformar al INE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibió en su conferencia mañanera a sus opositores que se manifestaron este domingo 26 de febrero en contra del “plan B” para reformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en la concentración que llevó por nombre “Mi voto no se toca, el INE no se toca”.

“Lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país, quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo a la marginación y en el olvido a la mayoría de los mexicanos”, comentó

“Hay que mostrarlos, hay que lamparearlos porque nada más viéndolos ya la gente sabe de qué se trata, la mayoría han participado en los gobiernos anteriores han sido defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han permanecido al narcoestado que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón”, señaló.

Tras hacer un balance y minimizar de las movilizaciones en el país, el mandatario mexicano presentó los nombres de las personas que se encargaron de convocar a las concentraciones, entre los cuales se encuentran: Jorge Castañeda, Enrique Krauze, Marco Adame, Gustavo de Hoyos, María Amparo Casar, Elva Esther Gordillo, Héctor Aguilar Camín, José Woldenberg, Fernando Belauzarán, Emilio Álvarez Icaza, Claudio X Gonzalez, Ana Lucía Medina, Mariana Moguel Robles, Francisco Martín Moreno, Enrique de la Madrid, Mario Di Costanzo, Guadalupe Acosta Naranjo, Eduardo Ballina, Claudia Castelo, Juan Carlos Romero Hicks, Jaime Visconti, Oscar Marks, Carolina Gómez, Jorge Triana, Javier Lozano, Alejandro Barrios, José Narro Robles, Beatriz Pagés y José Ramón Cossio.

“Como estrategia ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México cuando ellos son en esencia antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales”, dijo.

AMLO nombra a panistas convocantes a marcha como Marko Cortes y alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada, "ahí donde han hecho unas transas inmobiliarias tremendas". pic.twitter.com/5PYnj2uQVG — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) February 27, 2023

En otra lista mostró los nombres de los personajes que sí se presentaron a las distintas movilizaciones, entre los cuales estaban: Santiago Creel, Maru Campos, Kenia López Rabadán, Francisco Labastida Ochoa, Sergio Aguayo, Ricardo Alemán, Salomón Chertorivsky, Adrián Lebarón, Jesús Zambrano, Silvano Aureoles, César Damian, Marko Cortés, Santiago Taboada, Lía Limón, Víctor Hugo Lobo, Sandra Cuevas, Pedro Ortíz de Pinedo, Josefina Vázquez Mota, Alejandro Moreno, Enrique Vargas del Villar, Gustavo Madero, Rubén Moreira, Nora Arias, Xóchitl Gálvez, Claudia Ruiz Massieu, Rafael Loret de Mola, Vicente Fox, Rosario Robles y Mariana Gómez del Campo.

“Entonces cuando dicen ´no, no se toca el INE, el INE no se toca´ pues lo que hay que estar pensando es no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción no se toca según ellos, los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca, esto es hablando en plata, no”, expresó.

“Tienen todo el derecho de manifestarse, ayer afortunadamente hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí en el Zócalo pero eso es intrascendente. ¡Imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido!, pero fue lo único”, manifestó.

Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el número de asistentes no rebasó las 100 mil personas y mencionó que esta cifra no representa el número de opositores que hay a su gobierno.

“Lo demás sobre la asistencia pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad como 80 mil, máximo 100 mil aquí y en otros estados sobre todo donde gobierna el PAN que hubieron también concentraciones pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México, porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos que los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento. Los que se manifiestan es una representación, es una vanguardia, fueron los de arriba, la élite los de ese potencial”, afirmó.

Tras comparar las movilizaciones que él hacía antes de ser presidente de México, el mandatario mexicano retó a sus opositores a seguir con las concentraciones.

“Tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial, que no dejen de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas, llenan el zócalo, bueno sí pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces y no solo lo llenamos lo desbordamos. Son las manifestaciones más grandes que ha habido en la historia del país, nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo”, retó.

“Les diría yo ánimo, hay la llevan y adelante y qué bueno que se definan esto es muy saludable para la vida pública del país porque no hay justos medios, indefiniciones, son tiempos de transformación, de cambio, y como sucede cada vez que hay un proceso de transformación existe un movimiento progresista a favor del cambio verdadero y un grupo reaccionario conservador”, aseveró.

De acuerdo con cifras del gobierno de la Ciudad de México, la manifestación convocada este domingo 26 de febrero en contra de las reformas al INE fue de 90 mil personas, mientras que los opositores al presidente mexicano aseguran que fueron 500 mil los asistentes al Zócalo capitalino.

