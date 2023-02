Pérdidas por sismo en Turquía cuestan $34 mil millones de dólares, reconstrucción necesitará el doble

El informe reconoce que los costos de rescate y reconstrucción serán mucho mayores (que los provocados por los daños), potencialmente el doble de grandes, y que las pérdidas de Producto Interior Bruto (PIB) asociadas se añadirán a este costo”, explicó la institución en un comunicado.

El banco de desarrollo avisó también que las sucesivas réplicasseguramente harán que estas estimaciones crezcan. De los daños catalogados, un poco más de la mitad -unos $18,000 millones de dólares- se refieren al daño provocado a edificios residenciales.

About 50,000 people were killed by the earthquake in Turkey and Syria, while the World Bank estimates that more than 1.25mn people are now homelesshttps://t.co/WV9x7M1iQv

— Financial Times (@FinancialTimes) February 27, 2023