Ritual con limón y sal para neutralizar la mala energía de personas envidiosas

Cuando tu éxito fruto de tus esfuerzos, suerte o simple presencia no le cae bien a los demás y eres víctima de envidias y chismes, un sencillo ritual con limón y sal puede ayudarte a neutralizar esas malas energías.

La vibra negativa de las personas envidiosas puede provocarte una sensación de incomodidad y pesadez. Quizá te preguntes si algo hiciste para recibir tanto odio. La realidad es que estamos rodeados de gente a la que le molestan nuestros triunfos, por eso es importante aprender a neutralizar estas energías.

Cualquier ritual de limpieza energética es efectivo, sin embargo, el que te enseñaremos a continuación ha sido heredado de generación en generación. Se trata de una receta casera que corta la envidia inmediatamente, sin importar que provenga de familiares, amigos o enemigos.

Los materiales que se necesitan para este ritual son: un limón, un vaso con agua, 7 alfileres con cabecita, sal de cocina, una hoja de papel, un lápiz y un plato redondo.

¿Cómo hacer el ritual paso a paso?

Con un cuchillo parte el limón en cruz, es decir, de forma horizontal y vertical sin llegar hasta el final y de manera que siga unido en todas sus partes.

El segundo paso es cortar con tus manos un pedazo arrancado de la hoja de papel. No uses tijeras, el objetivo es que tu energía quede plasmada en el papel. Con el lápiz anota el nombre de las personas que te envidian, si no sabes sus nombres, solo apunta esta frase “para todas las personas que me envidian y odian”.

Dobla 3 veces el papel y mételo en el centro del limón partido en forma de cruz. Procura que el pedazo de hoja quede bien sujeto, luego aprieta el cítrico con tus manos para que la acidez se impregne en la esencia de esas personas y dejen de molestarnos.

El siguiente paso es meter los 7 alfileres al limón, puedes hacerlo en cualquier parte del limón procurando que las partes se unan entre sí y se peguen al papel.

Ahora toma el limón entre tus manos y pide a Dios Padre y a San Miguel Arcángel que te proteja de las envidias y calme a todas las personas que te odian.

Cuando termines, mete el limón al vaso con agua y agrega 3 cucharadas de sal. Coloca el plato redondo encima del vaso, después con una mano agarra el vaso y con la otra presiona el plato; gíralo rápidamente, el vaso tiene que quedar volteado con el agua y el limón en su interior.

Coloca tus manos a los costados del plato y repite esta oración: “Así como yo he de voltear este vaso con agua y sal, así se voltea toda la envida, odio o maldad que tenga esta persona hacia mí”.

Para finalizar, pon el ritual en una esquina de tu casa durante 7 días, luego tira el limón a la basura sin tocarlo, puedes ayudarte con una bolsa de plástico, y el agua deséchala al inodoro.

Te puede interesar:

– Usar canela y clavos de olor: ritual para siempre tener suerte en el dinero

– Sábila para atraer el dinero: 3 cosas que debes hacer y 2 que debes evitar

– Ritual con agua, vinagre y sal para eliminar envidias y energía negativa de casa