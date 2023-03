De cara a Wrestlemania: Seth Rollins se disfraza de Joker y protagoniza divertida promoción junto a Becky Lynch

Cuando falta un mes para el gran evento de la lucha libre, Wrestlemania, la promoción y altas expectativas se acumulan y la empresa WWE ha sabido sacarle el máximo jugo a eso, preparando una magnifica previa en cuanto a historia de luchadores y la promoción.

De este último aspecto, ya la empresa del wrestling más grande del mundo ha comenzado con la promoción del evento que se realizará el 1 y 2 de abril (fin de semana) en la ciudad de Los Ángeles.

El anuncio de Joker y Batman de Seth Rollins y Becky Lynch como promo para WrestleMania. Con un remix de la canción de Seth Rollins de fondo.



Sencillamente, cine 🚬 #WWEChamber pic.twitter.com/ebpXINVOny — Luigi (@LuigiWrestling) February 19, 2023

Se ha hecho viral el último spot comercial en el que la superestrella Seth Rollins se disfraza y parodia al Joker (2019, Joaquin Phoenix), incluyendo el icónico baile.

Pero Rollins no estuvo solo en el promocional, estuvo acompañado de la luchadora y también estrella de la WWE, Becky Lynch, que apareció al final disfrazada de Batman. La apodada ‘The Man’ comparte además una relación con Seth fuera de los cuadriláteros.

El último gran espectáculo PPV de la WWE fue Elimination Chamber el pasado 18 de febrero, antes de Wrestlemania. Hasta los momentos las únicas peleas confirmadas son Cody Rhodes vs. Roman Reigns (Campeonato Mundial Indiscutido WWE), Rhea Ripley vs Charlotte Flair (Campeonato Femenino de SmackDown), Bianca Belair vs. Asuka (Campeonato Femenino de RAW) y Brock Lesnar vs. Omos.

