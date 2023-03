Muerte de Irma Serrano: sobrino de ‘La Tigresa’ revela cómo pasó sus últimos días de vida

‘La Tigresa’ Irma Serrano falleció sorpresivamente de un infarto. Esto ha tocado no sólo a sus fans, al medio artístico sino también a su familia. Como su sobrino Luis Felipe García, quien dio una entrevista en “Sale el Sol” y narró cómo fueron los últimos días de vida de la artista.

Dijo que lo único extraño que había notado días antes de Irma Serrano era que estaba comiendo menos, pero que por el contrario estaba disfrutando de su vida y de las pocas cosas que no vivió por todo el trabajo que hizo durante la misma. View this post on Instagram A post shared by Irma Serrano Oficial (@irmaserrano.oficial)

La causa de la muerte fue un infarto fulminante. “Se comenzó a sentir mal. Son cosas que no piensas que pueden pasar… Ella ha sido una mujer muy fuerte siempre. Había comenzado a comer menos pero ya estaba en un tratamiento para eso… pero de ahí no, bien en su hamaca. Sin ningún problema. Son cosas que uno no entendería… que te sorprenden”. View this post on Instagram A post shared by Irma Serrano Oficial (@irmaserrano.oficial)

Ahora los actos serán en Chiapas, México. No se sabe si de cuerpo presente pero que sus cenizas sí estarán ahí. El sobrino de Irma Serrano dice que escribió algunas cosas muy aisladas de sus memorias, pero que su legado es justamente todo el trabajo que hizo. “Disfrutó de su tierra, de su clima, de sus nietos, lo que no había tenido antes porque había salido muy joven de Chiapas. Le gustaba mucho inventar poemas y frases y se ponía en la hamaca horas y horas… a su modo a su estilo a lo no tenía antes.”. View this post on Instagram A post shared by Irma Serrano Oficial (@irmaserrano.oficial)

Dijo que no se alejó del medio por gusto sino que fue por enfermedad y que ellos, como familia, la complacieron en lo que quería: “Me atuve a cumplir los deseos ella”, agregó el familiar de ‘La Tigresa’. El caballero rompió en llanto en plena entrevista mientras hablaba con Gustavo Adolfo Infante.

En cuanto a las demandas por el robo a parte del patrimonio de ‘La Tigresa’ dijo que siguen rodando de manera legal. Agregó que muchos oportunistas se aprovecharon de ella a lo largo de su carrera. Amén de hacer que la justicia ejerza su poder sobre esas personas, agregó también sabe que la vida los pondrá en su lugar.

