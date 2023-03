¡Avasallante! Luis R. Conriquez grabó con Nicky Jam, Farruko y El Alfa

Premio lo Nuestro sirvió de encuentro para muchas estrellas de la música, entre ellos Luis R. Conriquez y un buen grupo selecto de artistas del género urbano por no decir las más grandes estrellas del reggaetón. De esa unión han salido nuevas ideas y la buena noticia de que “El Rey de los Corridos Bélicos” se trae varias colaboraciones con Nicky Jam, Farruko, El Alfa y muchos más.

Luis R. Conriquez sigue cosechando éxitos. Apenas acaba de terminar de grabar el video del próximo tema a salir con el intérprete de “Ojos Rojos”, Nicky Jam. “Como El Viento” es el título de esta colaboración que ya es un hecho.

Kartel Music fue la encargada de hacer esto posible bajo la lupa y el detalle de Freddy Becerra, Leonardo Soto, Max y Nadia Sandoval. El trabajo final es de calidad y bajo los estándares más altos de producción como ya nos tiene acostumbrado el sello disquero. View this post on Instagram A post shared by 🎵🎶𝙆𝙖𝙧𝙩𝙚𝙡 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘🎶🎵 (@kartelmusicoficial)

Luis R. Conriquez pudo conectar con otros grandes de la música urbana: Sencillo 305 y El Alfa con el que ya se está conversando para próximos trabajos en conjunto, pero que por ahora no nos pueden revelar. Aún así ha dado “peacocks” a sus fans a través de las redes sociales.

El Rey de Los Corridos Bélicos grabó con el intérprete de “Pepas”, Farruko desde La Isla del Encanto, Puerto Rico. Se trata del remix de “Me Matí al Ruedo” que espera estrenar las próximas semanas. View this post on Instagram A post shared by LuisRConriquez (@luisrconriquezoficial)

Luis R. Conriquez triunfó en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro

Llegó y todo el mundo volteó. Así tal cual fue y es que el cantante de regional ha generado un éxito avasallador y más ahora donde todos quieren tener su propia canción en este género. Hasta La Bichota Karol G se atrevió a grabar un tema en su nuevo disco “Mañana Será Bonito” en ranchera. Luis R. Conriquez, cantante de regional mexicano, en Premio Lo Nuestro 2023.

Ahí en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro, donde más de 50 artistas se dieron cita en la fiesta de la música más importante de la cadena Univision, Luis R. Conriquez pudo complacer a fans, muchos de ellos famosos y colegas con su increíble talento y personalidad. Sin duda este sinaloense es mucho más que un orgullo mexicano. Se ha convertido en un verdadero representante de la música latina.

