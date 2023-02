Marca Registrada llega con impresionante show al Toyota Arena de Ontario luego de ganar un Tik Tok Award

Hace pocos días se llevaron acabo los TikTok Awards desde la ciudad de México con los máximos creadores de contenido en redes sociales y exponentes de la música. La sensación del momento Grupo Marca Registrada se llevó a casa su primer galardón por ser la mejor agrupación con mayor número de visualizaciones en la plataforma. Para celebrar, el grupo de músicos hará un show sin precedentes en el Toyota Arena de Ontario.

El Grupo Marca Registrada iluminó el escenario con su estilo, música y personalidad interpretando su mega éxito “Solo Me Dejaste”, el cual cuenta con más de 34 millones de reproducciones en Youtube. Para estos jóvenes ha sido muy emotivo el poder haber adquirido este gran reconocimiento. Su publicista Tony Rocks aseguró que es el resultado de mucho trabajo, fe y amor lo que plasman en cada uno de sus proyectos, presentaciones y canciones. View this post on Instagram A post shared by Tony Estrada (@tonyrocks)

Además, Marca Registrada pondrá a vibrar la tarima con toda su música norteña en el Toyota Arena de Ontario, California el sábado 11 de febrero, donde los amantes del regional mexicano podrán disfrutar del talento de la banda. Pueden adquirir sus entradas aquí. View this post on Instagram A post shared by Grupo Marca Registrada ®️ (@grupomarcaregistrada1)

Este grupo original de Culiacán, Sinaloa se ha convertido en favorito de los empresarios. No es un secreto los sold outs que ya tienen en su haber. Los boletos se agotan muchos antes de las presentaciones, pues los mismos logran reunir juventud, experiencia, disciplina y el carisma inigualable de su líder Fidel Castro. Como ellos mismo explican, estos son los ingredientes esenciales para trascender en la música mexicana. View this post on Instagram A post shared by RB MUSIC OFICIAL® (@rbmusicoficial)

Sus integrantes son: Fidel Oswaldo Castro, Luis Fernando Medina, Fidel Jiménez y Ángel Mondragón. Han alcanzado los 2 billones de oyentes mensuales en todas las plataformas digitales de reproducción musical como Spotify y iTunes. En Youtube tienen más de 1 Billón de vistas. No hay duda alguna que Grupo Marca Registrada, el cual camino de la mano del sello discográfico RB Music, es uno de los más fuertes del género regional mexicano. View this post on Instagram A post shared by Grupo Marca Registrada ®️ (@grupomarcaregistrada1)

Algunos de su éxitos discográficos se encuentran en los álbumes: “La Vida Ruina 2014″, “La Vida Ruina”, “Subiendo de Nivel”, “Álbum Luxury”, “El Hit”, “La Catafixia”, “Mágico El Sueño”, “Dinero” y “El Mismo de la Vida Ruina”.

Parte de estos álbumes son las composiciones del líder del grupo, Fidel Castro y Angel Mondragón ” El Borre”, que actualmente cuenta con 250 composiciones propias.”La Vida Ruina”, “El Doctor”, “El Veintitantos” y la cumbia “El Calorón”, entre otros.

