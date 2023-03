¿Recado de Karim Benzema para Lionel Messi? El francés presumió todos sus logros tras perder el The Best

Luego de ser condecorado por la FIFA con el premio The Best, Lionel Messi ha recibido multitud de elogios por el reconocimiento, pero casi a la par una considerable cantidad de críticas de quienes consideran no se merecía el galardón.

😳🇫🇷 Karim Benzema público una captura en IG con TODOS sus logros durante la temporada, tras perder el Premio The Best… pic.twitter.com/Ajk9906NXS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 1, 2023

Para muchos el francés Karim Benzema o el también galo Kylian Mbappé se merecían más hacerse con el premio que el propio Messi, que quitando el Mundial Qatar 2022, no concretó una temporada del todo solvente, la primera alejado del FC Barcelona y en su nuevo equipo el Paris Saint-Germain (PSG).

Ahora el propio Benzema ha dejado un enigmático mensaje a través de redes sociales que deja entrever su inconformidad con el resultado del premio The Best a Mejor Jugador del Año.

En las historias de su Instagram, el ‘Gato’ colgó la captura de una imagen que muestra todos los logros de su temporada 2022/2023, entre los que se cuentan sus campeonatos con el Real Madrid y la UEFA Nations League que obtuvo con su Selección.

También resaltó sus 63 goles y 21 asistencias en lo individual, en contraste con los 28 goles y 20 asistencias que lleva Lionel Messi en las estadísticas con el PSG más su rendimiento con la Selección de Argentina en Qatar 2022, a los que capitaneó para ganar el tan ansiado trofeo.

Los premios The Best, a diferencia del Balón de Oro que el juzgado lo compone un destacado grupo de periodistas y analistas deportivos, es escogido por los entrenadores y capitanes de las diferentes selecciones, por lo que un torneo como el Mundial de Fútbol siempre es bien valorado al momento de dar los votos.

En el caso de la Selección de Estados Unidos, el capitán Tyler Adams votó por Mbappé, Messi y Haaland; por su parte, el entrenador interino Anthony Hudson seleccionó a Messi, Haaland y De Bruyne.

El nuevo entrenador de la Selección de México, Diego Cocca, no estaba en el cargo al momento de la votación por lo que fue Jaime Ordiales, director deportivo de Selecciones Nacionales, quien se encargó de marcar en la boleta por Mbappé, Messi y Neymar. Quien hizo de capitán de El Tri en esta oportunidad fue Héctor Moreno y escogió a Messi, Mbappé y Benzema.

Sigue leyendo: