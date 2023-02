Mohamed Salah y el capitán de Portugal fueron de los pocos futbolistas de renombre que no votaron por Messi en The Best

No hubo sorpresa en la ceremonia de la entrega de premios The Best y el galardón estelar a Mejor Jugador del Mundo se lo llevó Lionel Messi, quien recibió la mayor cantidad de puntos por parte del jurado, que en una primera instancia estuvo compuesto por el público, en una segunda por un grupo de periodistas y en una tercera y final por los capitanes y técnicos de las selecciones nacionales afiliadas a la FIFA.

Una vez que se reveló al ganador, también se dieron a conocer los votos de los capitanes y los entrenadores, destacando que fueron varios los que no le dieron ni un punto a Messi de entre los tres jugadores que podían seleccionar, siendo Mohamed Salah, de Egipto, uno de los más conocidos que le negaron el voto.

El astro egipicio votó por Vinícius Jr., Kevin de Bruyne y Achraf Hakimi, en ese orden.

Otro que causó mucho ruido fue el capitán de Portugal, quien en una primera instancia se pensó que había sido Cristiano Ronaldo, por aquello de la rivalidad futbolística; sin embargo, hay que recordar que desde antes de la Copa del Mundo, el entonces DT del combinado luso, Fernando Santos, le dio el gafete a Pepe, que fue quien votó en los The Best, aunque claramente lo hizo respetando a su compañero y negándole su puntuación a Leo Messi. Sus votos fueron para Kylian Mbappé, Luka Modric y Karim Benzema.

Romain Ghanem Saïss 🇲🇦:

Hakimi

Benzema

Mbappe



Maya Yoshida🇯🇵:

Benzema

Leo Messi

Luca Modric



Heung Min Son🇰🇷 :

Leo Messi

Mbappe

Benzema



Enner Valencia 🇪🇨:

Leo Messi

Mbappe

Luka Modric



Kepler Ferreira 🇵🇹:

Mbappe

Modric

Benzema



Xi Wu 🇨🇳

Leo Messi

Mbappe

Haaland — Christopher⭐️⭐️⭐️ (@christon556) February 28, 2023

A continuación, compartimos el listado completo, por país, de los capitanes que no votaron por Messi.

Benin

Burkina Faso

Cabo Verde

Camboya

Congo

Egipto (Mohamed Salah)

Gabón

Haití

Hungría

Lesoto

Mali

Marruecos

Portugal

Sudán del Sur

Togo

Emiratos Árabes Unidos

En cuanto a los DTs que le negaron su voto al campeón del mundo, destacan el de la Selección Española, que no fue Luis Enrique, sino Luis de la Fuente, el actual entrenador de La Furia Roja, quien se inclinó por Julián Álvarez, Jude Bellingham y Luka Modric, sorprendiendo por no haber votado por ninguno de los que entraron a la terna finalista.

ATENCIÓN: Luis De la Fuente, nuevo DT de España, votó a Julián Álvarez como mejor jugador, por encima de Bellingham y Modric. ¡No votó ni a Messi ni a Mbappé! pic.twitter.com/63yCLr6H1W — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2023

Uno de los pocos latinos que no votó por Messi fue el colombiano Luis Fernando Suárez, a quien le tocó elegir como seleccionador de Costa Rica y prefirió inclinarse por Robert Lewandowski, Karim Benzema y Kevin de Bruyne, esto en contraste con su capitán, Celso Borges, quien sí votó al argentino como su primera opción.

A continuación, mostramos la lista, por país, de los entrenadores que no le dieron puntos a quien se llevó el galardón: