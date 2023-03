Vanessa Guzmán se defiende ‘con uñas y dientes’ de quienes critican la diferencia de edad con su novio

La primera vez que Vanessa Guzmán dio una pista sobre su romance con el entrenador físico Carlos Martínez fue en el año 2021; sin embargo, fue un año después cuando finalmente lo presentó públicamente al dedicarle un conmovedor mensaje.

A pesar de que los seguidores de la actriz se mostraron felices ante la noticia, hubo algunos internautas que no dudaron en hacer alusión a la diferencia de edad que hay entre la pareja. Y, por primera vez en mucho tiempo la actriz decidió pronunciarse al respecto durante una dinámica de preguntas y respuestas desde su cuenta oficial en Instagram.

“¿Cómo has manejado la diferencia de edad con tu novio? ¿Cómo lo manejas con la gente?”, fueron los cuestionamientos que Vanessa Guzmán recibió a través de redes sociales.

Con una sonrisa en el rostro, la actriz de melodramas como “Atrévete a Soñar” y “Soltero con Hijas” indicó que la edad no ha representado ningún problema dentro de su dinámica como pareja, pues se encuentran en el mismo nivel de desarrollo emocional.

“¡Como cualquier relación! Él es muy maduro, la edad es solo un número”, precisó ante sus millones de seguidores. “La vida me ha sorprendido de muchas maneras, esta sin duda es una de ellas, brindándome un compañero en todo, mi hombre, mi amor, mi pareja, un amor auténtico, en el cual me apoyo cada día”.

Asimismo, la famosa abordó los comentarios negativos que ha recibido desde que anunció su noviazgo y admitió que estos ya no le afectan. “¿La gente? No me definen como persona, así que no me afecta lo que piensen”, finalizó.

