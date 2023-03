Cómo aplicar tinte para madera

Ya sea que estés tiñendo un porche de madera, un banco o una cerca, estos consejos de expertos mejorarán su aspecto y harán que dure por más tiempo.

Una aplicación uniforme del tinte evitará que el agua y los rayos UV penetren en la madera.

By Paul Hope

Updated by Daniel Bortz

Un buen tinte para madera cumple una doble función. En primer lugar, tiene una labor estética, ya sea mejorando el patrón natural de la veta o cubriendo las imperfecciones, según el tinte que elijas. En segundo lugar, puede agregar años de vida útil a un porche, cerca o muebles de exterior al protegerlos contra la putrefacción y los daños causados por la luz ultravioleta.

Para ambas áreas de desempeño, Consumer Reports encontró diferencias significativas entre los casi 30 tintes para madera en nuestras calificaciones. “Los mejores tintes para madera que hemos probado pueden ofrecer al menos tres años de protección a una terraza”, dice Rich Handel, ingeniero de pruebas de CR que supervisa nuestras calificaciones de tintes para madera y terrazas. “En otras superficies, como una cerca o muebles de exterior, un buen tinte podría durar incluso más, posiblemente hasta nueve o diez años”.

Probamos tintes transparentes, semitransparentes y para madera maciza. Como sugiere el nombre, la opción transparente no tiene pigmento de color, por lo que puede resaltar el buen aspecto natural de la madera. Pero también ofrece mucha menos protección. El semitransparente tiene algo de pigmento, protegiendo un poco más la madera, al mismo tiempo que te permite ver un poco de la veta. El tinte sólido para madera maciza, que se aplica como pintura, ofrece aún más protección, pero no tiene grano de madera visible.

Para obtener más información sobre los diferentes tipos de tintes para madera, comienza con nuestra guía de compras de tintes para madera. Una vez que sepas el tipo que te gustaría aplicar, consulta nuestras calificaciones completas de tintes para madera, donde puedes encontrar entre casi 30 opciones, al mismo tiempo que usas filtros para concentrarte solo en aquellas que sean mejores para tus necesidades. (Los miembros de CR pueden leer sobre algunos de los mejores brillos para madera, a continuación).

Independientemente de la marca que elijas, la preparación y la aplicación adecuadas son tan cruciales como el tinte en sí. Esto es lo que necesitas saber.

El tiempo adecuado

Tiñe la madera cuando no haya llovido durante tres días y cuando el pronóstico indique al menos dos días de clima seco entre 50°F y 90°F, con humedad de baja a media. Esto permite que el tinte penetre y se seque correctamente.

Pero ten en cuenta también la luz. Nuestros expertos señalan que la luz solar directa puede hacer que el tinte se seque demasiado rápido, antes de que la madera pueda absorberlo. Si estás trabajando en un proyecto que recibe luz directa, elige un momento del día (por lo general temprano o a media mañana o al final de la tarde) que le permita al tinte varias horas para penetrar y secarse antes de que le dé el sol.

Elige las herramientas adecuadas

Las mejores brochas y rodillos permiten obtener capas suaves y uniformes. Así que asegúrate de tener:

Un cepillo de cerdas sintéticas. Estos cepillos funcionan mejor con tintes a base de agua (el único tipo que probamos porque son más fáciles y seguros de usar que los tintes a base de aceite). Los sintéticos se mantienen íntegros, mientras que las cerdas naturales pueden aflojarse a medida que absorben el agua en el acabado.

Un rodillo de pelo corto. Un rodillo de ¼ de pulgada o menos permite que cada capa de tinte se adhiera a la madera y evita que se acumule. Los rodillos con una lanilla más larga aplicarán demasiado tinte a la vez, lo que dificultará obtener una cobertura uniforme.

Prepara la madera

Estos pasos adicionales, llevados a cabo incluso antes de abrir una lata de tinte, ayudarán a que el tinte se adhiera más fácilmente.

Lija la madera. Suavizar cualquier imperfección, astillas o grietas es muy útil para garantizar una aplicación uniforme.

Si tu porche, cerca o muebles se construyeron con madera tratada a presión fabricada después de 2004, puedes ponerte la máscara de seguridad (para evitar inhalar polvo) y lijar tú mismo. Comienza con papel de lija grueso para eliminar el tiente dañado, luego aplica capas más finas para crear una superficie más suave antes de teñir. Recuerda barrer o limpiar las superficies de madera una vez que hayas terminado. Usa una espátula para limpiar entre las tablas de la terraza.

Si vas a teñir madera hecha con madera tratada a presión antes de 2004, contrata a un profesional para que lije las superficies. (Estas pueden contener arseniato de cobre cromado, una sustancia química que libera arsénico tóxico en el aire y el suelo circundante).

Asegúrate de que las superficies estén limpias. Si tienes una terraza vieja, usa un limpiador de terrazas, un cepillo para fregar y una lavadora a presión para limpiarla al menos un día antes de que planees aplicar el tinte. Deja que la madera se seque durante el tiempo indicado en las instrucciones de la lata. Para estructuras de madera recién construidas, que no necesitan limpieza, simplemente espera de seis a ocho semanas después de la instalación antes de aplicar el tinte.

Prepárate

Un poco de paciencia y trabajo de preparación antes de la tinción pueden ayudar a garantizar una experiencia sin frustraciones y resultados impecables.

Lee atentamente las instrucciones de la lata. Esto te dirá cuánta cobertura puedes esperar de una sola lata, y si necesitarás más. También te dirá cuánto tiempo de secado necesita el producto. Algo que puede variar según el tipo de tinte y el fabricante.

Protege el entorno. Riega las plantas y arbustos cerca del proyecto en el que vas a trabajar y cúbrelos con láminas de plástico. La lámina los protegerá del exceso de rociado o la filtración, mientras que el riego de antemano ayudará a evitar que las raíces absorban cualquier tinte derramado.

Aplica de manera uniforme

Una aplicación uniforme del tinte en todas las superficies evitará que el agua y los rayos UV penetren en la madera. Para conseguirlo, aplica una capa fina con brocha o rodillo. No te detengas en medio de una tabla ni dejes que se formen charcos porque el exceso de tinte se secará sobre la madera y se pelará. (Además, se verá manchado). Mueve el producto a medida que avanzas para mantenerla bien mezclada.

Decide entre un rodillo y una brocha. Los rodillos son mejores para superficies grandes y planas, como una barandilla o un panel de cerca. Los cepillos pueden ayudarte a llegar a lugares más estrechos, como entre las tablas de la plataforma o los postes individuales en una cerca, pero también facilitan que el tiente se acumule en un solo lugar.

O intenta cepillar hacia atrás. Se puede conseguir un equilibrio ideal con la técnica del llamado cepillado posterior. Eso significa usar tanto la brocha como el rodillo: comienza en los lugares difíciles de alcanzar con una brocha y plica el tinte rápidamente para garantizar una cobertura uniforme. A continuación, vuelve a pasar por toda la superficie con un rodillo. Además de ayudarte a evitar la formación de charcos, el rodillo asegurará una cobertura completa y evitará las marcas de cepillo.

Cómo Consumer Reports prueba los tintes para madera

Para probar los tintes para madera, los ingenieros de CR aplican dos capas a las tablas de pino y luego las colocan en el techo de nuestra sede en Yonkers, N.Y. Las tablas miran hacia el sur y se inclinan hacia abajo, como un techo, para intensificar los efectos del sol y el clima como si fuesen por tres años.

Debido a que los fabricantes reformulan periódicamente sus productos, volvemos a probar muestras de vez en cuando para asegurarnos de que nuestras calificaciones reflejen la información más actualizada disponible.

Un año de prueba te dice cómo le irá a un tiente después de un año en tu porche o cerca de tres años de exposición a la intemperie en superficies verticales (revestimiento o cercas), como verás en nuestras calificaciones de tintes para madera.

Los mejores tintes para madera de las pruebas de CR

Los miembros de CR digital pueden seguir leyendo para conocer las reseñas de tres de los mejores tintes para madera de nuestras pruebas. Para obtener más opciones, consulta nuestras calificaciones completas de tintes para madera.

Behr Premium Solid Color Waterproofing Stain & Sealer (Home Depot)

Olympic Elite Advanced Stain + Sealant in One Solid

Olympic Elite Advanced Stain + Sealant in One Semi-Transparent

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.