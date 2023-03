Natanael Cano descartó colaboración con Maluma porque grabó primero con Grupo Firme: “Me molesté”

Es bien sabido que Natanael Cano ha vivido ciertas polémicas con famosos como Pepe Aguilar y Julio Preciado, pero ahora el exponente de corridos tumbados destapó que tiene cierto resentimiento hacia Maluma.

Fue durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México con motivo de su presentación en el Auditorio Nacional de ese país, donde el joven cantautor de regional mexicano reveló las razones por las cuales la canción “Llorando Por Ti”, nunca salió a la luz.

Natanael Cano considera que Maluma no le tomó la importancia necesaria, pues primero lanzó una canción junto a Grupo Firme, se trató de “Cada Quien”.

“Yo pensé en el momento que grabé ese tema que yo iba a ser el primer, no sé si el primer mexicano o no, pero con el primer artista del regional con el que él iba a sacar un tema y en ese momento, en ese proceso, creo que sacó una canción con el Grupo Firme”, confesó.

El intérprete de “Amor Tumbado” contó que le hacía gran ilusión saber que sería el primer mexicano en colaborar con el creador de “Hawái”, así que cuando se enteró del lanzamiento del sencillo con la banda liderada por Eduin Caz, se decepcionó.

“Pues me molesté, sinceramente, me molesté y dije ‘yo quería ser el primero que grabará con Maluma’, que sacara la canción y pues no me tomó en cuenta, no me tomó la importancia y no se llevaron a cabo las cosas desgraciadamente”, añadió.

Natanael Cano revela que estuvo a punto de sufrir una amputación

Natanael Cano difundió entre lágrimas en diciembre pasado, que estaba internado en un hospital tras sufrir un accidente y llegó a pensar en la posible amputación de sus piernas.

“Estaba en el hospital y obviamente uno siempre está pensando en lo peor. Yo pensaba que me iba a quebrar una pierna, que la iba a perder y gracias a Dios, no fue así”, contó durante el citado encuentro con la prensa.

Te puede interesar:

–Natanael Cano reaparece en redes sociales con todo y suero mientras presenta canción | VIDEO

–Natanael Cano sufre aparatoso accidente en motocicleta y es llevado al hospital ¡Así fue el percance! | VIDEO

–¡Tokischa y Natanael Cano juntos! Religión, armas y dolor en su nuevo videoclip “Kilos de Amor”