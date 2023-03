Relación Brock Lesnar – WWE en incertidumbre: la ‘bestia encarnada’ podría abandonar tras Wrestlemania

Falta pocas semanas para el mayor evento de la lucha libre en el mundo, Wrestlemania, por lo que todas las historias y encuentros en la WWE se van calentando y los fanáticos expectantes exigen que el espectáculo vaya ‘in crescendo’.

Una de las estrellas del entretenimiento deportivo que más llama a las masas es Brock Lesnar, conocido como la ‘bestia encarnada’. El peso pesado acudirá de nuevo a Wrestlemania y se enfrentará a Omos en una lucha sin un título de por medio pero con la atracción que ambos son dominadores en ring.

Sin embargo, por la cabeza de Brock no solamente estaría dar un buen espectáculo el próximo fin de semana del 1-2 de abril, sino abandonar la WWE tras el evento.

El analista y narrador hispano Hugo Savinovich, de larga y respetada trayectoria en el wrestling, aseguró recientemente que Lesnar quiere dar un paso al costado, disconforme con los planes que la empresa ha tenido para él los últimos años, alejado de la lucha por el cetro principal.

“Ha habido enojo de parte de Brock Lesnar, quién piensa ‘¿esto es lo que me van a dar para Wrestlemania?'”, reveló Savinovich en el último episodio de su podcast.

“Brock Lesnar ya no quiere estar con WWE, estas situaciones lo han llevado a ese punto. No es que no va a estar en Wrestlemania (…) creo que un luchador como Brock Lesnar merece un mejor destino que ese”, agregó el dueño de icónicas frases como “¡Por poquiiito!”.

Brock Lesnar no se irá de WWE… No todavía

Por otra parte, el medio especializado PWInsider aseguró que Lesnar, de 45 años, no tiene pensado abandonar WWE pero el descontento con las historias que le están dando, y en especial para un evento tan importante como Wrestlemania, sí existe.

Lo que maneja el portal de wrestling es que la bestia encarnada se tomará un descanso tras Wrestlemania 29, algo muy común ya que su contrato es uno de apariciones eventuales.

Sigue leyendo: