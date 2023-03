Sara Corrales presume su bronceado al posar de rodillas en la playa, usando un bikini estampado

A Sara Corrales le encanta ir a la playa, y por eso ahora compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que presume su imponente físico, posando de rodillas en la playa y usando un bikini estampado.

La bella actriz colombiana compartió otra de sus ya famosas colecciones de fotos que la muestran en las distintas actividades que realizó durante la semana. Así, destacó una en la que aparece haciendo yoga y otra con su mamá, dejando ver el gran parecido entre ambas.

Según uno de los recientes mensajes que escribió en esa red social Sara ya cuenta con un nuevo proyecto en televisión, pero no ha querido dar más detalles. Mientras tanto, compartió fotos de sus días de descanso en un exclusivo resort colombiano, al que acudió acompañada de dos amigas. View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales)

